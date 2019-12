Ünnepi programajánló: koncertek ajándékba

December 25-én a Kaláka hagyományos karácsonyi koncertet ad a Marczibányi Téri Művelődési Központban. Az idén 50 éves zenekar Szabad-e bejönni ide betlehemmel? című összeállításból is hallhat a közönség dalokat. Az est vendége Sebő Ferenc lesz.

Igazán csak december 26-án jön el a karácsonyi koncertek ideje, ekkor szintén hagyomány a Budapesti Fesztiválzenekar fellépése. 1983-ban épp karácsonykor mutatkozott be a zenekar a Zeneakadémián, akkor volt ugyanis szabad a Nagyterem. Ebből a véletlenből született meg a zenekari hagyomány is, hogy karácsonykor is színpadra lépnek. Fischer Iván vezényli a zenekart a Budapesti Kongresszusi Központban. A műsor összeállításába a közönség is beleszólhat, de lesznek meglepetés zeneművek is.

Földes László Hobo is ad karácsonyi koncertet a Barba Negrában. A tradicionális cigány zenét játszó, Paszab faluból indult mára világhírűvé vált zenekar, a Parno Graszt az Akváriumban ad karácsonyi koncertet. A Zuboly a Dob utcai ELLÁTÓházban ad karácsonyi koncertet, a 30Y pedig nem is karácsonyi, hanem jubileumi dupla koncerttel várja a közönségét, az A38 hajón december 26-án és 27-én.

A Fenyőünnep idén sem maradhat el, Fenyő Miklós december 27-én várja a rajongókat az Arénában.

December 28-án délután és este is koncertet ad a Csík Zenekar a Budapesti Kongresszusi Központban Sose lesz vége... címmel. Rendhagyó koncertre várják a rajongókat, az emberi élet fordulópontjait mutatják be, felvonultatva a jeles eseményekhez kapcsolódó néphagyományokat, zenéket és gasztronómiai szokásokat; mindezt a Csík Zenekar zenei világba burkolva. Vendégük az esten a Fitos Dezső társulat, Borbás Marcsi és Vecsei H. Miklós lesz.

December 28-án a Muzsikás is karácsonyi nagykoncertet ad a MÜPA-ban, Petrás Mária és Kacsó Hanga Borbála is közreműködik az esten. Nagy hagyománya van a Beatles-karácsonynak is, a The BlackBirds a Metro Klubban várja a rajongókat, a Dürer Kert pedig téli Fekete Zaj-fesztiválját szintén a két ünnep közé időzítette.

December 29-én a nagy érdeklődésre való tekintettel a The Qualitons az esti koncert mellett egy 17 órakor kezdődő ráadáskoncerten is bemutatja be új lemezét. A Halott pénz 15 éves jubileumát ünnepli az Arénában. Péterfy Bori és a Love Band a MÜPA-ban várja közönségét.

December 30-án előszilveszteri, ünnepi koncertet ad a 100 tagú cigányzenekar a Budapesti Kongresszusi Központban. Demjén Ferenc és barátai az Arénában lépnek színpadra. A Hot Jazz Band előszilveszteri koncertjét a MOM Kulturális Központban tartja, vendége Bíró Eszter lesz. A 10. jubileumát ünneplő Szabó Balázs és bandája az A38 hajón lép fel.

Az év utolsó napján hagyomány az Amadinda ütőegyüttes és Presser Gábor közös koncertje a Zeneakadémián. A Budapest Bár az A38 hajón szilveszterezik dupla koncerttel. A különböző zenei műfajok rajongói is megtalálják számításukat, a blues rajongóinak a Muzikum Klubban a Little G Weevil Band ad koncertet, a dzsessz elkötelezettjeit a Budapest Jazz Club várja, az est fellépői a SoLaTi zenekar, valamint Elsa Valle Afrocando, a Magyarországon élő, féktelen energiájú kubai énekesnő. A Fonóban folkszilveszter, a Budapesti Operettszínházban pedig operettgálaműsor várja a műfaj rajongóit, az Akvárium klubban pedig NECC Party lesz.

Újév napján elérkezik az emelkedett és ünnepélyes klasszikus zenei koncertek ideje. Hagyomány, hogy Haydn A teremtés című oratóriuma hangzik fel a MÜPA-ban, Fischer Ádám vezényli a Concentus Musicus Wien zenekarát és a Purcell Kórust, a szólista pedig Baráth Emőke, Szigetvári Dávid és a német bariton Thomas E. Bauer lesz. A Magyar Rádió Szimfonikus Zenekara Vásáry Tamás vezényletéven a Zeneakadémián ad újévi koncertet. Műsoron egyebek mellett Beethoven István király nyitánya és Liszt magyar rapszódiája lesz. Az Erkel Színházban pedig a Kolonits Klára, Megyesi Schwartz Lúcia, Horváth István, Kováts Kolos, a Magyar Nemzeti Balett, a Magyar Állami Operaház Zenekara és Énekkara közreműködésével, Vashegyi György vezényletével hallhatnak újévi koncertet, műsoron lesz Beethoven: IX. szimfóniája is.

Nyitókép: Sóki Tamás