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Friedrich Merz német kancellár nyilatkozik a kormány biztonsági kabinetjének ülése után a berlini kancellári hivatalban 2025. július 28-án.
Nyitókép: Clemens Bilan

Egyre nagyobb az AfD árnyéka – szakértő a német belpolitikai „válságról”

Infostart / InfoRádió

A CDU/CSU Bundestag-frakcióvezető meggondolatlan lépése miatt kénytelen volt átalakítani a szövetségi kormányát Friedrich Merz kancellár. Közben az őszi tartományi parlamenti választások előtt nő az AfD előnye a kormánypárttal szemben. A németországi belpolitikai helyzetről beszélt a Mathias Corvinus Collegium Magyar Német Intézetének kutatási vezetője, Dobrowiecki Péter az InfoRádióban.

Dobrowiecki Péter szerint ez egy belpolitikai válság, amely most már hosszú-hosszú hónapokra begyűrűzött a kancellári hivatal háza tájára. Németországban a nyári szünetre elvonulva a politikusok inkább már az őszi szezonnyitóra készülnének, de egy ilyen teljes nyugalmi állapotban is sikerült egy olyan helyzet teremteni, amikor Friedrich Merz kancellárnak nemcsak magyarázkodnia kell, hanem már a kormányát is teljesen átalakítja.

„Arról van szó, hogy Jens Spahn, aki a CDU/CSU, a két kereszténydemokrata párt közös frakcióját vezette, és alapvetően elég fontos személynek számít a kereszténydemokrata pártok háza táján, korábban szövetségi egészségügyi miniszter is volt, botrányba keveredett” – fogalmazott Dobrowiecki Péter.

Az történt, hogy a jelenlegi német törvényekkel szembemenve úgy döntött, hogy élettársával együtt gyermeket vállalnak béranya segítségével az Egyesült Államokban.

Ez nem csak a hatályos jogszabályokkal megy szembe, hanem Jens Spahn korábbi nyilatkozataival is, hiszen ő maga is többször ez ellen emelte fel a szavát, akár egészségügyi miniszterként, akár a közelmúltban a párt kihelyezett ülésén.

Mindennek az lett a vége, hogy Jens Spahn lemondott a frakcióvezetői tisztségről, és kihasználva ezt a helyzetet, Friedrich Merz kancellár úgy döntött, hogy 3-4 személycserét is végrehajt a szövetségi kormányban. Értelemszerűen csak ott tehetett ilyet, ahol az ő pártja volt érintett és a koalíciós társ SPD, a Szociáldemokrata Párt minisztereit nem érintette az átalakítás.

A CDU megítélése a közvélemény-kutatások szerint romlik, Dobrowiecki Péter szerint folyamatos lejtmenetben van a párt.

„Jelenleg 20-21 százalékon mérik, amire a többi párt eredményének fényében mondhatnánk, hogy rendben van, hiszen a koalíciós társ SPD is gyengélkedik, viszont közben az AfD legnagyobb ellenzéki pártként emelkedett ki, és most már nem azok a szalagcímek olvashatóak a német médiában, hogy az AfD átvette a vezetést, hanem olyanok, hogy az AfD most már 7 százalékkal, 28 százalékon állva veri a CDU-t. Ez azért elég nagy blama a két egykori néppártnak, és most már nem lehet se a CDU-t, se az SPD-t klasszikus néppártnak hívni” – mondta.

Mindez annak fényében is jelentős fegyvertény a kutatási vezető szerint az AfD számára, hogy több tartományban idén választások voltak is már, és még lesznek is ősszel Mecklenburg-Elő-Pomerániában és Szászországban is.

„Főleg Szászország esetében esélyes az, hogy az AfD akár egyedül is kormányképes erővé válhat.

Ez pedig egy olyan kellemetlen helyzetet eredményezne a német belpolitikában, hogy az az AfD, amelyet idáig próbáltak izolálni és a hatalomtól távol tartani, a hatályos német törvények és szabályozások szerint lehet, hogy önerőből képes lesz kormányt alakítani, és akkor a nagy kérdés az lesz, hogy a német közvélemény és a politikai elit erre mit fog reagálni – fejtette ki Dobrowiecki Péter.

„Felmerülnek-e újból a párt betiltásával kapcsolatos követelések is, hiszen a német belpolitikát folyamatosan az határozza meg, hogy akár jogászok, akár érdekcsoportok, akár pártok felvetik úton-útfélen, hogy az AfD-t be kellene tiltani. Ezer jogász nyújtott be egy közös beadványt és követelést a német szövetségi kormány felé, hogy szerintük be kell tiltani az AfD-t, mert veszélyezteti a németországi demokratikus berendezkedést, úgyhogy a kormány számára több rossz hír is van, és a folytatólagos mélyrepülés megállítására tett kísérletek mindezidáig nem sikerültek” – mondta.

Felidézte: Friedrich Merz megválasztásakor arról beszélt, hogy gyorsan és látható reformokat fog kieszközölni elsősorban társadalompolitikai és gazdasági kérdésekben. Ezek a reformok részben a koalíción belüli feszültségek miatt, részben pedig az elhúzódó konzultációk miatt mindezidáig elmaradtak, és igazából nem sok olyan nagy sikert tud felmutatni Friedrich Merz, amelyet ki lehetne rakni a kirakatba a mostani tartományi kampányidőszakban.

Ugyanakkor nagy kérdés, hogy egy kancellárcsere megoldaná-e a CDU problémáját. Dobrowiecki Péter úgy véli, nem igazán. Szerinte

valójában a kérdés az, hogy a párt elit része szeretne-e kancellárcserét, és van-e alkalmas jelölt.

Van egy tartományi miniszterelnök, akinek a neve nagyon gyakran előkerül. Hendrik Wüstről, Észak-Rajna-Vesztfália miniszterelnökéről van szó, ám ő mindezidáig elzárkózott attól, hogy nyíltan elfogadja az alternatív kancellári titulust.

A cikk Kalapos Mihály interjúja alapján készült.

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Egyre nagyobb az AfD árnyéka – szakértő a német belpolitikai „válságról”
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