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online visszaélések
Nyitókép: pexels.com

Ingyen elérhető lelki segédanyag készült az online csalások áldozatainak

Infostart / InfoRádió

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Internet Hotline jogsegélyszolgálata és a Kék Vonal Gyermekkrízis Alapítvány szakemberei közösen négy, ingyenesen elérhető lelki segédanyagot készítettek az online visszaélések áldozatainak és hozzátartozóiknak.

Csalár Dorina, az Internet Hotline osztályvezetője az InfoRádióban elmondta, a szolgáltatás szakemberei azon dolgoznak, hogy a lehető leggyorsabban és leghatékonyabban segítsenek az online visszaélések kezelésében. Tapasztalataik szerint a jogi segítségnyújtás, illetve a technikai tájékoztatás és segítségnyújtás mellett

szükség van arra is, hogy valamilyen lelki kapaszkodót vagy segítséget tudjanak biztosítani a bejelentőknek.

Ezek az emberek sokszor kétségbeesetten fordulnak a szolgálathoz utolsó mentsvárként, segítséget remélve. Akad, akinek a korábbi partnere tett közzé intim felvételt a másikról, vagy éppen azért kérnek segítséget, mert valamilyen adathalász oldalon keresztül megszerezték a pénzügyi adataikat, és nem tudják, hogy mit tegyenek.

„Picit hiányérzetünk van a bejelentőknek adott válaszainkkal kapcsolatban, ezért készítettünk négy olyan anyagot, amiről azt gondoljuk és abban bízunk, hogy a bejelentők, akik tényleg egyedül érzik magukat a problémájukkal, kaphatnak egy kicsi lelki támogatást.” A jogsegélyszolgálat ehhez különféle témákat választott ki:

  • a felnőttek képeivel való visszaélést,
  • az adathalász célú visszaélések áldozatainak való segítségnyújtást,
  • a gyerekeknek szóló segítségnyújtást, akik az online térben valamilyen visszaélést tapasztaltak, és
  • a szülőknek és hozzátartozóknak készített

anyagot. Utóbbinál a célcsoport az lehet, akiknek vagy a gyermekét, vagy a családban valamely gyermeket online szexuális visszaélés ért.

Csalár Dorina arról is szót ejtett, hogy miként kerülhetjük el, hogy internetes csalás áldozatává váljunk. Az osztályvezető szerint ha például gyanús sms-t kapunk egy olyan URL– címmel, ami kétséget ébreszt, arra ne kattintsunk. Weboldalaknál is érdemes figyelni az URL–re. Az adathalász e-mail gyakran tartalmaz helyesírási hibákat. Ha pedig felnőttek intim képeivel élnek vissza, azt szokták javasolni, hogy igyekezzenek olyan emberekkel beszélgetni online, akiket személyesen is ismernek. A gyermekeknél ugyanakkor az a legfontosabb, hogy akár a családban, akár máshol legyen egy olyan bizalmi kapcsolata, akivel ilyen probléma esetén őszintén tud beszélni.

A cikk Barkóczi Bence interjúja alapján készült.

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