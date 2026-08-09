Elhunyt a kecskeméti edzőlegenda

Labdarúgóként eljutott az NB III-ig, majd Békéscsabára, később pedig a Budapesti Honvédhoz került, de hamar felismerte, hogy az ő igazi útja az edzői pálya lehet – írja a kecskemetilc.hu.

Karakas Ferenc edzői pályafutása során a felnőttcsapatok mellett is dolgozott, munkásságának jelentős részét azonban a gyermeklabdarúgásnak és az utánpótlás-nevelésnek szentelte. Fontosnak tartotta a pedagógiai szemléletet és az emberi oldalt, vallomása szerint az eredményeket elsősorban ezen keresztül lehet elérni, a stílus és a játékrendszer pedig csak ezt követően kap szerepet.

Kecskemétre költözését követően, 1992-ben aktív szerepet vállalt az úttörőnek számító KLC megalapításában, amelynek célja egy független, közösségépítő és a gyermeklabdarúgásra épülő egyesület létrehozása volt. Munkája során nem csupán sportolókat, hanem összetartó közösséget akart építeni, amely otthont ad a legfiatalabbaktól kezdve a veterán labdarúgókig mindenki számára.

Vármegyei szinten is jelentős szerepet játszott a sportélet szervezésében: mintegy száz edzővel és háromezer gyermekkel dolgozott együtt az intézményi programokban, valamint tevékenyen részt vett a későbbi Bozsik-program alapjainak lerakásában. Szakmai és közösségteremtő tevékenységét 2013-ban gyermeklabdarúgó-edzői elismeréssel, 2016-ban pedig Kecskemét Sportjáért Díjjal jutalmazták.