A jegybank alelnöke szerint továbbra is reális a 2 százalék alatti éves infláció Magyarországon – a nap hírei

Megválasztják az új köztársasági elnököt és a közneveléssel kapcsolatos jogszabályokról is vitáznak a képviselők a parlament rendkívüli ülésén. A köztársasági elnököt kedden választhatja meg az Országgyűlés. A Tisza parlamenti frakciója Baka Andrást, a Legfelsőbb Bíróság korábbi elnökét jelöli államfőnek. A Fidesz nem vesz részt az államfő megválasztásában, mert illegitimnek tartja Sulyok Tamás eltávolítását. A Mi Hazánk Tóth Máté energiajogászt javasolja köztársasági elnöknek. Az előterjesztések közül a képviselők megvitathatják az egészségügyi adatkezelést érintő törvényeket, illetve a közneveléssel kapcsolatos jogszabályokról szóló javaslatokat.

Elkezdődhetnek a Baross Gábor Vasútfejlesztési Terv uniós projektjei, miután megjelent az erről szóló kormányhatározat a Magyar Közlönyben – közölte Vitézy Dávid közlekedési és beruházási miniszter. A 10 éves, összesen 3.550 milliárd forintos programban a többi között vasútvonalak és a budapesti HÉV-hálózat fejlesztése, valamint állomások korszerűsítése szerepel. Folytatódhat a főváros elővárosi vasútfejlesztése, megkezdődhet több nagy vidéki vasútvonal korszerűsítésének előkészítése, és új intermodális csomópontokat is kialakíthatnak.

A jegybank alelnöke szerint továbbra is reális a 2 százalék alatti éves inflációs cél Magyarországon. Banai Péter Benő az MNB Podcastban hangsúlyozta, hogy az árstabilitás elérése a fenntartható gazdasági növekedés egyik alapfeltétele. Az alelnök szerint az euró bevezetéséhez szükséges gazdasági feltételek teljesítése önmagában is a magyar gazdaság érdekeit szolgálja. A kibercsalások visszaszorításáról szólva Banai Péter Benő kiemelte: egyes csalástípusoknál 41 százalékkal csökkent a banki átutalásokat érintő visszaélések száma és sok esetben sikerült visszafordítani csalások növekvő tendenciáját.

Budapest egyik legszebb történetének nevezte a Fővárosi Állat- és Növénykert 160 éves történetét a főpolgármester az intézmény évfordulós ünnepségén. Karácsony Gergely felidézte, hogy az állatkertet a reformkor szellemiségét megőrző civilek alapították, és mára Magyarország egyik legkedveltebb, évente több mint egymillió látogatót fogadó intézményévé vált. Sós Endre főigazgató elmondta, hogy az intézmény mára globális és helyi természetvédelmi központtá vált.

Eloltották a Lajoskomárom külterületén, valamint az Algyőn és közelében keletkezett tüzeket - közölte a katasztrófavédelem. Lajoskomáromnál majdnem négyszáz köbméternyi trágya gyulladt meg. A tűzoltók körülbelül hat órán át oltották a tüzet. Algyőn, huszonkét hektáron égett növényzet.

Károkat szenvedett Odessza kikötője az éjszakai orosz légicsapásokban, a városban 6-an megsebesültek – közölte az ukrán elnök. Volodimir Zelenszkij szerint a támadások az egész világ élelmiszerbiztonságát veszélyeztetik, mivel az odesszai régió kikötői az ukrán agrárexport fő útvonalai.

Koszovóban eltávolították a főváros központjából azt a nagyméretű ukrán zászlót, amelyet négy évvel ezelőtt, az orosz támadás kezdetét követően helyeztek ki a szolidaritás jeleként. A zászlót egy nappal azután szedték le Pristinában, hogy Volodimir Zelenszkij ukrán elnök belgrádi látogatásán megerősítette: Ukrajna továbbra sem ismeri el Koszovó függetlenségét.

Újabb feltételeket szabott Irán az Egyesült Államoknak a Hormuzi-szoros megnyitásához, köztük az amerikai fenyegetések és a térségbeli hadműveletek beszüntetését, az iráni kikötők blokádjának feloldását és az amerikai erők kivonását. Teherán emellett teljes körű jóvátételt, valamint a szankciók és a befagyasztott iráni vagyon zárlatának feltétel nélküli feloldását követeli. Az iráni nemzetbiztonsági tanács közölte: nem áll el követeléseitől, Washington pedig egyelőre nem reagált.

Izrael elutasítja az amerikai Béketanács 15 pontos dokumentumát, és a hadsereg nem vonul ki a Gázai övezetből a Hamász lefegyverzése előtt – jelentette be az izraeli miniszterelnök. A kormányülés kezdetén elmondott beszédében Benjámin Netanjahu hangsúlyozta, hogy a terrorszervezet valódi lefegyverzésére gondol, amely a nehézfegyverek mellett minden fegyverre kiterjed. Kijelentette azt is, hogy amíg ő a miniszterelnök, addig nem jön létre palesztin állam sem Gázában, sem Ciszjordániában.

Kanada nyugati részén kiterjedt erdőtűz pusztít, 20 ezer embert kimenekítettek. Brit Columbia tartományban szükségállapotot hirdettek. A heves széllökések miatt az erdőtűz gyorsan terjed, eddig mintegy 10 ezer hektár, köztük számos lakóház leégett vagy megrongálódott. A tartomány tűzoltói összesen 102 erdőtüzet jeleztek a régióból, ezeknek mintegy felét nem sikerült megfékezniük.

A szokásosnál mintegy félmillióval több turistára számít Spanyolország a teljes napfogyatkozás miatt. A rendkívüli jelenség egy évszázad óta először lesz látható a dél-európai országban augusztus 12-én, kora este. A spanyol gazdasági minisztérium a szállásfoglalások alapján úgy becsülte, hogy az esemény több mint 347 millió euró bevételt eredményezhet. A napfogyatkozás megfigyelésére legalkalmasabb területeken a foglalások mintegy 18 százalékkal nőttek tavaly augusztushoz képest.