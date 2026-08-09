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Nyitókép: Getty Images/Halfpoint

Halálos vasárnap délután a 12-es úton, lángoló autó az M6-on

Infostart / MTI

65 éves nő az áldozat, aki két autóval is ütközött. Az M6-on egy autó gyulladt ki.

Meghalt egy 65 éves nő abban a balesetben, amely a 12-es úton, Vác és Verőce között történt vasárnap délután – közölte a Pest Vármegyei Rendőr-főkapitányság.

A tájékoztatás szerint a nő autójával frontálisan ütközött egy 47 éves budapesti férfi által vezetett gépkocsival, majd visszacsapódott a saját forgalmi sávjába, ahol nekiütközött egy másik személyautónak. A nő a helyszínen életét vesztette.

A műszaki mentés és a helyszínelés idejére az utat teljes szélességében lezárták, a forgalmat Vácnál és Verőcénél elterelik.

A katasztrófavédelem korábban azt közölte: az egyik kocsi sofőrjét feszítővágó és nyomatóhenger segítségével szabadították ki a roncsból.

Lángok a sztrádán

Teljes szélességben lezárták az M6-os autópálya Pécs felé vezető oldalát vasárnap este Szekszárd térségében, mert kigyulladt egy gépkocsi - közölte a katasztrófavédelem az MTI-vel.

A tájékoztatás szerint az autó teljes terjedelmében égett az út 142-es kilométerénél, az aljnövényzetre is átterjedő tüzet a tolnai önkormányzati és a szekszárdi hivatásos tűzoltók fékezték meg.

A sztráda Pécs felé vezető oldalát az M9-es úttól az autópálya őcsényi lehajtójáig teljes szélességében lezárták.

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