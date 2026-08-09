Majdnem a medve nyert Szlovákiában

A medve szombat este egy erdei magánúton támadt a férfira egy olyan területen, ahol ki volt kihelyezve egy "belépni tilos" tábla, amely a kerékpárosokra is vonatkozik. Bár az állat több sebet is ejtett, a támadás után a sérült férfi saját lábán el tudott menni az első házakig, ahol segítséget hívtak - jelentette a TA3 szlovák hírtelevízió.

A sérültet a turócszentmártoni kórházban megműtötték, állapota stabil.

Azonnal barnamedve-szakértőket küldtek a helyszínre, de a támadó állatot már nem tudták azonosítani.

Szlovákiában nem szokatlan ember és medve találkozása. Júliusban az észak-szlovákiai Németporubában (Zavazná Poruba) medve támadt egy férira, aki a háza előtt dolgozott. Júniusban pedig a közeli Kisporubában (Liptovská Porúbka) egy nősténymedve támadt egy 41 éves férfira, akit tépett sebekkel szállítottak kórházba. A támadó állatot kilőtték.