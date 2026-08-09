Háborús üzletet kötöttek a törökök az ukránokkal, meglepő fegyvereket adtak el nekik

A 283 millió dolláros (90 milliárd forint) fegyvercsomag részét képezi még 12 darab M270-es típusú rakéta-sorozatvető, több mint 2500 darab 227 milliméteres kazettás töltettel rendelkező tüzérségi rakéta, valamint 47 ezer darab 203 milliméteres repeszgránát is.

A Militarnij szombaton közzétett jelentése az amerikai kongresszusnak megküldött hivatalos külügyminisztériumi értesítőn alapul. Washington ennek értelmében támogatja az ügyletet, amely engedélyezettnek számít, ha sem a képviselőház, sem a szenátus 30 napon belül nem emel kifogást.

A tájékoztatás szerint Törökország el akarja adni régebbi fegyvereit, Ukrajna viszont ezekkel feltölthetné készleteit.

A szóban forgó M39-es változatú ATACMS-rakéták hatótávolsága 165 kilométer.

Az Egyesült Államok már szállított ebből a típusból Ukrajnának, amely a harceszközzel képes mélységi csapásokat mérni Oroszország területére.