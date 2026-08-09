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Az ukrán hadsereg Telegram-csatornáján 2024. november 19-én megjelenő videóról készített képen az Egyesült Államoktól kapott ATACMS ballisztikus rakétákat lőnek ki egy nem megnevezett ukrajnai helyszínről. Az orosz védelmi minisztérium szerint a november 19-re virradó éjszaaka az ukrán hadsereg hat ATACMS ballisztikus rakétát lőtt ki Oroszország belseje felé, az Ukrajnával határos brjanszki területre, a légvédelmi rendszer pedig ellhárította a támadást.
Nyitókép: MTI/AP/Lachen Pyshe Telegram

Háborús üzletet kötöttek a törökök az ukránokkal, meglepő fegyvereket adtak el nekik

Infostart / MTI

Ukrajna nagyobb mennyiségben vásárol Törökországtól amerikai tüzérségi fegyvereket, köztük 70 darab régebbi ATACMS-rakétát - közölte a Militarnij című ukrán szakportál.

A 283 millió dolláros (90 milliárd forint) fegyvercsomag részét képezi még 12 darab M270-es típusú rakéta-sorozatvető, több mint 2500 darab 227 milliméteres kazettás töltettel rendelkező tüzérségi rakéta, valamint 47 ezer darab 203 milliméteres repeszgránát is.

A Militarnij szombaton közzétett jelentése az amerikai kongresszusnak megküldött hivatalos külügyminisztériumi értesítőn alapul. Washington ennek értelmében támogatja az ügyletet, amely engedélyezettnek számít, ha sem a képviselőház, sem a szenátus 30 napon belül nem emel kifogást.

A tájékoztatás szerint Törökország el akarja adni régebbi fegyvereit, Ukrajna viszont ezekkel feltölthetné készleteit.

A szóban forgó M39-es változatú ATACMS-rakéták hatótávolsága 165 kilométer.

Az Egyesült Államok már szállított ebből a típusból Ukrajnának, amely a harceszközzel képes mélységi csapásokat mérni Oroszország területére.

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törökország

fegyverszállítás

ukrajnai háború

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