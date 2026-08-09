Izrael egyelőre nem vonul ki

A kormányfő hangsúlyozta, hogy az iszlamista Hamász terrorszervezet valódi, nem csak látszólagos lefegyverzésére gondol, amely a nehézfegyverek mellett minden fegyverre kiterjed. Kijelentette azt is, hogy amíg ő a miniszterelnök, addig nem jön létre palesztin állam sem Gázában, sem Ciszjordániában.

Netanjahu elmondta, hogy Jeruzsálem tárgyal Washingtonnal ezekről a kérdésekről, és bizonyos amerikai elképzeléseket elfogad, másokat pedig elutasít. Hangsúlyozta ugyanakkor, hogy az izraeli hadsereg továbbra is fellép a hadsereget és az izraeli állampolgárokat fenyegető veszélyekkel szemben.