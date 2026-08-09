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Benjámin Netanjahu miniszterelnök sajtótájákoztatót tart Jeruzsálemben 2026. június 15-én. Az elõzõ napon megállapodás született Irán és a síita államot támadó Egyesült Államok között a harcok lezárásáról. Az Iránt támogató Hezbollah szerint a milícia a megállapodás bejelentése óta nem hajtott végre mûveleteket. Az izraeli vezetés közölte, hogy egyelõre nem vonul ki az általa ellenõrzött dél-libanoni biztonsági övezetbõl.
Nyitókép: MTI/EPA/Reuters pool/Ronen Zvulun

Izrael egyelőre nem vonul ki

Infostart / MTI

Izrael elutasítja a Béketanács 15 pontos dokumentumát, és az izraeli hadsereg nem vonul ki a Gázai övezetből a Hamász lefegyverzése előtt - közölte Benjámin Netanjahu izraeli miniszterelnök vasárnap reggel a kormányülés kezdetén elmondott beszédében.

A kormányfő hangsúlyozta, hogy az iszlamista Hamász terrorszervezet valódi, nem csak látszólagos lefegyverzésére gondol, amely a nehézfegyverek mellett minden fegyverre kiterjed. Kijelentette azt is, hogy amíg ő a miniszterelnök, addig nem jön létre palesztin állam sem Gázában, sem Ciszjordániában.

Netanjahu elmondta, hogy Jeruzsálem tárgyal Washingtonnal ezekről a kérdésekről, és bizonyos amerikai elképzeléseket elfogad, másokat pedig elutasít. Hangsúlyozta ugyanakkor, hogy az izraeli hadsereg továbbra is fellép a hadsereget és az izraeli állampolgárokat fenyegető veszélyekkel szemben.

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