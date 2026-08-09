Gördeszkában megkegyelmeztek az oroszoknak

A moszkvai bejelentés szerint az orosz sportolók mostantól a nemzeti zászló és himnusz használata mellett vehetnek részt a nemzetközi versenyeken. A World Skate határozata vonatkozik az ukrajnai háborúban Oroszországot támogató Fehéroroszország sportolóira is.

A két ország képviselői 2024 óta csak egyénileg, és kizárólag semlegesként indulhattak a nemzetközi viadalokon, vagyis nem használhattak semmilyen nemzeti szimbólumot.

Emellett csak olyanok részvételéhez járultak hozzá, akik nem támogatták aktívan az ukrajnai háborút, és nem álltak kapcsolatban a hadsereggel vagy nemzetbiztonsági szervekkel.