Tombolt a tűz Algyőnél

Azt írták, hogy a Kiserdő sornál az aljnövényzet gyulladt meg, a lángokat a szegedi, a makói, a ruzsai hivatásos, az algyői FER - finomító erőművi - létesítményi, valamint szegedi önkéntes tűzoltók fékezték meg, és már az utómunkálatokat végzik, eloltják a foltokban égő, izzó részeket.

A Kiserdő sortól körülbelül egy kilométerre, a 47-es út 215-ös kilométerénél cserjés, gaz, avar kapott lángra, a tüzet a szegedi és hódmezővásárhelyi hivatásos, az algyői létesítményi tűzoltók, valamint a sándorfalvi egyesület önkéntesei oltják.