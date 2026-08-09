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Nyitókép: Pixabay

Az euró előnyeit vette számba az MNB alelnöke

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A világgazdasági folyamatokat vizsgálva a jegybank által júniusban meghatározott, 2 százalék alatti éves inflációs szint továbbra is reális - jelentette ki a Magyar Nemzeti Bank alelnöke az MNB Podcast legutóbbi adásában.

Banai Péter Benő a tájékoztatás szerint emlékeztetett: a 3 százalékos magyar inflációs cél jelenleg magasabb más európai országok inflációs céljánál, az Európai Központi Bank legutóbbi konvergenciajelentésében szereplő 2,7 százalékos inflációs referenciaszintnél, ezért a kormány euróbevezetési szándékát is figyelembe véve célszerű lehet annak felülvizsgálata.

Hangsúlyozta, a jegybank elsődleges célja az árstabilitás elérése és fenntartása a fenntartható gazdasági növekedés elérése szempontjából is elsődleges fontosságú.

Banai Péter Benő az euró bevezetésével kapcsolatban a közlemény szerint arról is beszélt: a szükséges gazdasági feltételek teljesítése - így a stabil költségvetés, a csökkenő adósságráta, az alacsony infláció, a hosszú lejáratú állampapírok alacsony hozamszintje, az árfolyam stabilitása -

hasznos a magyar gazdaság egészére nézve.

Az alelnök hozzátette: az euró bevezetésének vannak előnyei és lehetnek hátrányai, az eurózóna-tagság pedig önmagában nem eredményezi a gazdasági felzárkózás nagyobb ütemét, azt hosszabb távon a gazdaságpolitika minősége határozza meg.

A teljes adás az MNB YouTube csatornáján megtekinthető - áll a közleményben.

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Kezdőlap    Gazdaság    Az euró előnyeit vette számba az MNB alelnöke

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