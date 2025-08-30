Hszi Csing-ping új lehetőségeket kíván adni a világnak

A kínai elnök emlékeztetett: idén van az antifasiszta koalíció teljes győzelmével végződő második világháború és az ENSZ megalapításának 80. évfordulója.

Kijelentette: a történelem tanulsága, hogy a világot fenyegető kihívásokra csak a nemzetközi összefogás és a multilateralizmus adhat választ. Hangsúlyozta: meg kell őrizni az ENSZ alapításának szellemiségét, erősíteni kell az Alapokmány céljai és elvei iránti elkötelezettséget, és biztosítani kell, hogy a világszervezet a megváltozott körülmények között is tekintélyes, cselekvőképes fóruma maradjon a nemzetközi együttműködésnek.

Hszi elmondta, hogy Kína „örökké” az ENSZ megbízható partnere marad. Hozzátette: Peking kész tovább mélyíteni együttműködését a világszervezettel, támogatja annak központi szerepét a nemzetközi ügyekben, és kész közösen felelősséget vállalni a világ békéjének megőrzéséért és a fejlődés előmozdításáért.

Guterres megköszönte Kína következetes és határozott támogatását az ENSZ iránt. Rámutatott, hogy a multilateralizmus, a nemzetközi jog és a világszervezet tekintélye komoly kihívásokkal néz szembe, miközben a nemzetközi kormányzási rendszer átalakításra szorul. Hozzátette: különösen időszerű most visszanyúlni az ENSZ nyolcvan évvel ezelőtti alapításának szellemiségéhez és értékeihez.

Az ENSZ-főtitkár hangsúlyozta, hogy Kína fontos szerepet játszott a nemzetközi jog védelmében, és a multilateralizmus egyik pillérévé vált. Közölte: a világszervezet kész erősíteni együttműködését Pekinggel az ENSZ Alapokmányának védelmében, a fejlődő országok képviseletének bővítésében és a világ sokpólusúvá tételében. Hozzátette: a feleknek a globális kormányzás reformja, a mesterséges intelligencia és a klímaváltozás terén is szorosabbra kell vonniuk együttműködésüket.

Hszi Csin-ping beszélt arról is, hogy a világ átalakulóban lévő rendjében Kína stabilitást és kiszámíthatóságot nyújt. Közölte: Peking a fejlődés új útjaival új lehetőségeket kíván adni a világnak: az emberiség közös jövőjének építésével, a három globális kezdeményezés végrehajtásával és az Egy övezet, egy út program erősítésével a közös jövő megteremtéséért – fogalmazott.