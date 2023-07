Súlyos baleset Manhattanben, rengeteg a sérült – videó

A baleset helyi idő szerint este hét óra körül történt a nagyváros egyik sugárútján, a First Avenue-n, a Gramercy Park közelében – közölte Kevin Murphy, New York tűzoltóparancsnok-helyettese.

A tűzoltóság által a Twitter közösségi oldalon nyilvánosságra hozott képek tanúsága szerint egy emeletes, nyitott tetejű turistabusz egy helyi tömegközlekedési járat hátuljának ütközött. Sajtóértesülések szerint a balesetet a turistabusz okozta, amely áthajtott egy piros lámpán.

