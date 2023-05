Nagy bejelentés: a Wagner csoport kivonul Bahmutból

"A Wagner-harcosok, a Wagner-parancsnokság nevében kijelentem, hogy 2023. május 10-én kötelesek vagyunk átadni a Bahmut településen lévő állásokat a védelmi minisztérium egységeinek, és a Wagner-csoport maradékát logisztikai táborokba vonjuk vissza, hogy ott nyalogassuk sebeinket" - hangoztatta Prigozsin egy nyilatkozatában.

A statement from Wagner PMC group by Prigozhin.



Prigozhin claims that Wagner will leave Bakhmut by May 10 and hand over positions to the troops of the Russian Federation and 'lick their wounds'.



"Because, in the absence of ammunition, they are doomed to a senseless death." pic.twitter.com/WnHdG3pUrk — NOELREPORTS ?? ?? (@NOELreports) May 5, 2023