Resperger István: a Wagner-vezértől már megszokott, hogy ő a „sértett primadonna”

Resperger István szerint eddig is sok probléma volt a katonai vezetés és Prigozsin között, főként a lőszerellátás kérdésében, bár ukrán jelentések szerint továbbra is háromszoros a fölény orosz részről, noha a 40 négyzetméteres térségben egyébként 100-120 ezer katona lehet mindkét oldalról, Bahmuttól északra és délre.

A szakértő hozzátette: Prigozsintól már megszokott, hogy ő a „sértett primadonna”, aki mindenáron győzelmet akar felmutatni, de azért a bejelentés nem úgy értendő, hogy a Wagner csoport azonnal kivonul. Annál is inkább, mert 10-15 ezer zsoldos katona kivonása, akiknek a helyére másokat kell vezényelni, meglehetősen bonyolult feladat egy város esetében, amiről egyébként a Bahmut környékén található légideszant-alakulatokat is tájékoztatni kell, hogy más egységek lesznek mellettük.

Tehát ez egy hosszabb feladat – nyomatékosította Resperger István, aki szerint a döntést egyébként az orosz katonai vezetés hozza, hiszen a Wagnert végső soron ők látják el lőszerrel, harckocsikkal, tüzérséggel, valamint légvédelemmel.

Nem gondolná, hogy Prigozsin csak úgy kivonulna, mert az hitelét vesztetté tenné a Wagner vezetőjét,

átengedve másnak azt a „koncot”, ami Bahmut elfoglalását jelenti.

A Nemzeti Közszolgálati Egyetem Katonai Nemzetbiztonsági Tanszékének vezetője szerint, amennyiben mégis sor kerülne a Wagner kivonulására, három-öt napon belül más orosz erőket telepítenének a helyükre, akár a térségben található két-három hadműveleti tartalékban lévő dandár egyikét.

Summa summárum, akár egy újabb zsarolásról is szó lehet Jevgenyij Prigozsin részéről, aki egyébként azt már megüzente az orosz katonai felsővezetésnek, hogy „eléggé önálló a támában”. A kivonulás belebegtetése azzal is összefüggésben állhat, hogy Prigozsin politikai pályára készül, aminek érdekében már „be is vásárolta” magát egy pártba.

