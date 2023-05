Ramzan Kadirov: majd az én katonáim elfoglalják Bahmutot

A Twitteren megjelent hírek szerint szerint Ramzan Kadirov bírálta az orosz védelmi minisztériumot, amiért nem reagált Jevgenyij Prigozsin bejelentésére.

Mint arról az Infostarton is írtunk, a Wagner vezetője közölte, hogy kénytelen kivonni zsoldosait Bahmutból, mert nem kapnak elég utánpótlást az orosz hadseregtől. Azt mondta: lőszer és fegyverek hiányában, emberei értelmetlen hálára vannak csak kárhoztatva.

Prigozsin nyilatkozatára reagálva a csecsen elnök most azt közölte, hogy az ő katonái átvehetnék a Wagneresek helyét és aztán már csak órák kérdése lenne a kelet-ukrajnai város bevétele. Bahmutot tavaly augusztus óta ostromolják az oroszok, de még mindig nem tudták birtokba venni az egész várost. Az elkeseredett és rengeteg áldozatot követelő harcokban főleg a Wagner csoport emberei vettek eddig részt, bár az utóbbi pár hétben az orosz hadsereg elit, ejtőernyős egységei is beszálltak az ostromba.

amiért nem nyújt elég támogatást az ő embereinek sem. Felidézte, hogy amikor a csecsen önkéntesek Mariupolnál harcoltak egy alkalommal öt tankot kértek a gyalogság támogatására. De az oroszok csak egy harckocsit küldtek és annak a személyzete is elhagyta a járművet az első összecsapást követően. Kadirov szerint embereinek kellett megnyugtatnia az orosz harckocsizókat és rávenni őket arra, hogy legalább egy ukrán állást lőjenek ki.

