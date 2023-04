Alex Baldwin már újra forgatja a Rustot

A színész gondatlanságból elkövetett emberölés miatt kell, hogy bíróság elé álljon. Akár 18 hónap büntetést is kaphat azért, mert egy jelenet próbája közben a kezében tartott fegyver, melyet bár kelléknek tartott, valójában éles lövedékkel volt töltve, elsült.

A Sky News cikke szerint a Yellowstone Film Ranchen folytatódik a jelenetek felvétele: a távolból csak a díszlettemplom csúcsa látszik. Egy másik díszlettemplomban, Új-Mexikóban dördült el a végzetes lövés, amely Halyna Hutchins operatőrnő halálát okozta.

A forgatási helyszín változott, a főszereplő személye azonban nem: Alec Baldwin maradt szerepénél, a rendező továbbra is Joel Souza, a filmet pedig Bianca Cline fényképezi a továbbiakban.

Az új operatőr azt mondja, gázsiját teljes egészében Hutchins családjának juttatja majd el.

A Yellowstone Film Ranch 28 épületből áll, köztük egy vadnyugati kocsmával, egy börtönnel és egy istállóval. Lövedék ugyanakkor ez alkalommal nem kerülhet be a forgatásra – ahogyan éles lövedéknek már korábban sem lehetett volna helye ott.

KAPCSOLÓDÓ Alec Baldwin kiakadt a halott operatőrnő szüleire Halyna Hutchinsot a Rust című film forgatásán lőtte meg Alec Baldwin egy próba közben általa kellékfegyvernek hitt...

"A produkció továbbra is szakszervezeti tagokat fog alkalmazni a stábban, és kizárja a működőképes fegyverek és bármilyen lőszer használatát. Éles lőszer használata a forgatáson tilos, és mindig is tilos volt" - írta Melina Spadone, a Rust Movie Productions ügyvédje a közleményben.

A forgatási helyszínre vezető úton biztonságiak állították meg a Sky News újságíróit: csak stábtagok haladhatnak tovább egy bizonyos pontnál. Az újságírók tovább haladtak, a következő bejáratnál pedig egy belépést tiltó tábla mellett a következő feliratot látták:

"az élet rövid, ne rövidítsd le még jobban".

A festői helyszínen 20-25 forgatási nap vár a Rust stábjára, a film befejeztéről dokumentumfilmes stáb is forgat.

KAPCSOLÓDÓ Három újabb filmes perelte be Alec Baldwint Halyna Hutchins halála óta PTSD-vel küzdenek és szoronganak a kereset szerint.

A munkálatok közben perek is zajlanak, melyekben a film fegyvermestere és Baldwin is vádlott. Egyetlen ügy zárult le: Halyna férjének, Matthew Hutchinsnak pere. A megegyezés értelmében Matthew Hutchins is a film egyik executive producere lett.

Nyitókép: Sam Wasson/Getty Images