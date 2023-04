Alec Baldwin kiakadt a halott operatőrnő szüleire

Hutchins szülei és testvérei is beperelték a hollywoodi sztárt, aki azt kéri a bírótól, hogy ne adjon helyet a keresetnek, mivel vér szerinti családja már évekkel azelőtt eltávolodott érzelmileg, földrajzilag és anyagilag is Halynától, hogy a nő meghalt volna a balesetben - írja az NBC News.

Olga Solovej, Anatolij Androszovics és Szvetlana Zemko azért nyújtották be a keresetet még februárban, hogy kártérítést kapjanak Hutchins 2021 októberében, az új-mexikói Santa Fe mellett egy filmforgatáson bekövetkezett halála miatt. Az alperesek közt Baldwin mellett ott van Hannah Gutierrez-Reed, a film fegyvermestere és David Halls rendezőasszisztens is.

"Egy lány, egy testvér elvesztése kétségtelenül fájdalmas minden körülmények között. A felpereseknek - akik Halynától fizikailag, anyagilag és érzelmileg már évekkel a halála előtt eltávolodtak - azonban nincs életképes kereseti jogalapjuk az alperesekkel szemben" - áll a Baldwin által április 13-án beadott dokumentumokban.

A családtagok ügyvédje szerint ugyanakkor a színész megint csak hárítani akarja felelősségét. Gloria Allred nyilatkozatában arról beszélt, hogy az új-mexikói törvények szerint - a baleset itt történt, ezeket fogják alkalmazni a kaliforniai bíróságon - Baldwin felelősségre vonható a nő családtagjainak okozott szenvedés miatt, és ők azt akarják, hogy ez meg is történjen.

A 42 éves Halyna Hutchinst 2021. október 21-én lőtte meg egy golyó, mely Joel Souza rendezőt is megsebesítette. Baldwinnal szemben gondatlanságból elkövetett emberölés a vád, ám ő ártatlanságát hangoztatja. Az operatőr férje és kisfia képviseletében is per indult Baldwin ellen, ami aztán 2022 októberében megállapodással zárult.

Hutchins vér szerinti családjának perében június elején lesz a következő meghallgatás.

Nyitókép: MTI/AP/Andres Leighton