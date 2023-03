Három újabb filmes perelte be Alec Baldwint

Ross Addiego, Doran Curtin és Reese Price egyaránt az operatőr közelében volt, amikor Alec Baldwin kellékfegyverével halálos lövést adott le rá – írja a Sky News.

Jacob G. Vigil ügyvéd szerint egy westernfilmnek, amelyben sok fegyvert használnak, tapasztalt fegyvermesterre és olyan produceri gárdára van szüksége, amely a biztonságot mindene fölé helyezi – a Rustnak azonban egyik sem volt meg ezek közül.

"Ehelyett a producerek tapasztalatlan fegyvermestert és olyan vezetőket szerződtettek, akik

már korábban is megsértették a biztonsági előírásokat.

A stábtagok többszöri panaszát a veszélyes forgatási körülményekről - beleértve a lőfegyverek véletlen elsütését, a próbák hiányát és a fegyvermester nélküli napokat - figyelmen kívül hagyták, miközben a stábtagok és a stábtagok megfelelő képzés nélkül kezelhették a lőfegyvereket. Emiatt többen is ott hagyták a produkciót" – mondta el az ügyvéd.

A perben megnevezett alperesek – Baldwin, a Rust Movie Productions és az El Dorado Pictures – Vigil szerint megszegték a szabályokat és figyelmen kívül hagyták a biztonsági előírásokat annak érdekében, hogy a Rust gyors és olcsó gyártását helyezzék a szereplők és a személyzet biztonsága elé.

A vádak szerint Baldwin nem figyelt oda a fegyvertanítás során, nem győződött meg arról, hogy a fegyver nem volt éles tölténnyel megtöltve, és elsütötte a pisztolyt.

Baldwin tagadta, hogy meghúzta volna a ravaszt.

Az eset miatt több másik per is indult, Hutchins özvegye, szülei és testvére is bíróságra vitték az ügyet. A múlt héten Baldwin ártatlannak vallotta magát gondatlanságból elkövetett emberölés vádjában.

A Santa Fe-i kerületi ügyészség nemrégiben ejtette a vádhoz fűzött lőfegyverrel kapcsolatos kiegészítést, amely szerint a bűncselekményért kötelezően öt év börtönbüntetés járt volna.

Nyitókép: MTI/EPA/Pool/Eric Thomas