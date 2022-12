Riadó Németországban: mégsem lesz elég télre a gáz?

A Bundesnetzagentur vezetője, Klaus Müller hangsúlyozta, hogy a gázzal való takarékosság az elmúlt év hasonló időszakához képest csak 13 százalékos, és ez a jelenlegi körülmények között kevés, mert szerinte legalább 20 százalékos megtakarításra van szükség.

Az előrejelzések szerint az elkövetkező napokban hideg várható, ezért nem szabad csökkenteni a takarékosságot célzó erőfeszítéseket, azokat a tél végéig folytatni kell.

Noha az elmúlt napokban valamelyest csökkent a gáztározók korábbi 100 százalékos telítettsége, a mostani 95 százalék is magasabb, mint bármikor korábban – fogalmazott a felügyeleti vezető, aki örvendetesnek nevezte azt is, hogy Németország ma már különböző forrásokból jut gázhoz.

Utalt arra, hogy nemsokára három cseppfolyósított gáz feldolgozására alkalmas terminált helyeznek üzembe, és Németország Norvégiából, Hollandiából, továbbá Belgiumon és Franciaországon keresztül jut gázhoz.

Kiemelte azt is, hogy valószínűtlen az áramellátásnak a hősugárzók általi túlterhelése is. "Jó hír, hogy ezeket nem kapcsolják be, a pincében tartják őket" – jelentett ki.

Mindennek ellenére arra figyelmeztetett, hogy az emberek az eddiginél jobban takarékoskodjanak a fűtéssel. Egy vagy két hét hideg még nem okoz különösebb gondot, de nem lehetünk könnyelműek – jelentette ki, hangsúlyozva, hogy amennyiben a fűtést valamennyi helyiségben magas hőfokon használják, túl sok gázt fogyasztanak.

És ha mindez túl hosszú ideig tart, a tél végére nem marad elegendő gáz az ipar szükségleteinek kielégítésére

– jelentette ki Müller.

Ezért arra van szükség, hogy valamennyi szektorban legalább 20 százalék gázt takarítsanak meg – hangsúlyozta a felügyelet vezetője.

Egy hosszabb hideghullám rendkívül kockázatos lehet. Minusz tíz foknál a gázfogyasztás ugrásszerűen megnövekedhet – figyelmeztetett .

