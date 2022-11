Lengyelországi rakétaincidens: Volodimir Zelenszkij látványos részletre hívta fel a figyelmet

"Tegnap megkaptuk a megerősítést, hogy szakembereink részt vesznek a nyomozásban. A vizsgálat befejezéséig nem tudjuk pontosan megmondani, hogy melyik rakéta vagy azok részei estek Lengyelország területére. De láttunk képeket a kráter átmérőjéről. Ezt nem okozhatták csupán egy légelhárító rakéta maradványai" - mondta Zelenszkij.

Hangsúlyozta: mindenkinek meg kell értenie, hogy aznap az orosz erők körülbelül 100 rakétát lőttek ki Ukrajnára. "Hálás vagyok a világnak, amiért légvédelmi rendszerekkel támogatja Ukrajnát. Nem ez az első eset, hogy egy orosz rakéta részei egy másik ország területére esnek" - jegyezte meg az ukrán elnök. Kijelentette: "nem tudja pontosan", hogy ezúttal mi történt.

"A világ sem tudja száz százalékban. Meggyőződésem, hogy orosz rakéta volt. Hálásak vagyunk, hogy nem minket hibáztatnak, mert orosz rakéták ellen harcolunk a saját területünkön" - ismételte meg Zelenszkij.

Az ukrán elnök a Telegram üzenetküldő alkalmazáson videót tett közzé egy orosz rakéta csütörtök reggeli összecsapódásáról a kelet-ukrajnai Dnyipro városában. "Itt egy újabb megerősítés Dnyipróból, hogy az (orosz) terroristák békét akarnak. Egy békés város reggele és az emberek vágya, hogy a megszokott életüket éljék. Rakétatámadás! A terrorista állam valójában annyi fájdalmat és szenvedést akar okozni az ukránoknak, amennyit csak lehetséges" - írta a felvételt kísérő szövegében.

This is a Russian missile attack on the city of Dnipro.



This is what almost every morning of Ukrainians looks like, starting from February 24. We go to work and we don't know if we will return from there or if a rocket will hit the road where we are going. pic.twitter.com/zb8cHHpN84 — Oleksiy Goncharenko (@GoncharenkoUa) November 17, 2022