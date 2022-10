Élőben Kárpátaljáról: újabb orosz rakéták vették célba Ukrajnát

Erős robbanások rázták meg hétfő reggel Kijev központját és Ukrajna több városát is. Az első híresztelések szerint bomba csapódott be Kárpátaljára is, de Simon Rita, az InfoRádió kárpátaljai tudósítója jelezte, a megye vezetői közölték, a hír téves, szerencsére a magyarok lakta terület nem volt célpont.

"Szinte az összes ukrajnai megyét érte találat, összesen 47 rakéták lőttek ki az oroszok, és a legfrissebb hírek szerint újabb 47 rakéta tart Ukrajna felé, és húsz perc múlva ér ide" – mondta hétfő délelőtt tíz órakor.

Arról is beszámolt, hogy noha nincsenek még adatok az áldozatok számáról és a károkról, de az biztos, hogy Kijevben rengeteg halott van, mert más helyszínek mellett a központi vasútállomást is bombázták, ahol hétfő reggel óriási a tumultus.

"A hatóságok arra kértek mindenkit, hogy maradjon az óvóhelyeken, mert az a félelem, hogy az oroszok a kritikus infrastruktúrát támadják, megtorlásul a krími híd felrobbantására" – mondta Simon Rita.

A hétfői reggeli támadásokról egyre több videó jelenik meg az interneten, de a hatóságok azt kérték az emberektől, hogy ne osszanak meg ilyen képeket, mert segíti az ellenséget – tette hozzá az InfoRádió kárpátaljai tudósítója.

