Egyre nagyobb a káosz a német repülőtereken is

A legfrissebb adatok szerint elsősorban a koronavírus-járvány következtében több mint 11 százalékkal csökkent a repülőtéri alkalmazottak száma. Hét éve nem dolgoztak ilyen kevesen a németországi repülőtereken, mint most.

A kölni székhelyű német gazdaságkutató intézet (IW) szerint

legkevesebb hétezer alkalmazott hiányzik.

A különböző német légitársaságok az ígérték, hogy a hatalmas kereslet miatt a járvány előtti szintre állítják vissza a járatok számát. Ehelyett egyre több bel- és külföldi járatot kell törölni, és egyre nagyobb méreteket ölt a késések száma. A csomagkiadásra pedig sokszor órákat kell várni.

A német kormány a légi közlekedési hatóságoknak, illetve a légitársaságoknak támogatást ígért. Első lépésben Törökországból csábít több mint kétezer ideiglenes vendégmunkást, akiket a repülőtereken elsősorban a csomagok kezelésében igyekeznek alkalmazni. A hatóságok azt remélik, hogy

a török kisegítők legkésőbb augusztustól bevethetők lesznek.

Az ágazat szerint azonban a nyári turistaszezon szempontjából ez már túl késő.

A frankfurti repülőtereket működtető Fraport társaság vezetője szerint rövid távon aligha lehet számítani a helyzet javulására. Stefan Schulte úgy véli, hogy a munkaerőhiány okozta problémák hónapokig elhúzódnak még.

A hatóságok ugyanakkor tartanak attól is, hogy a koronavírus-járvány újabb hulláma újabb problémákat okozhat. Ezt jelzi az is, hogy a földi személyzet körében már most 15 százalékkal magasabb a fertőzöttek száma, mint az elmúlt időszakban.

A politikusok egyetértenek abban, hogy a kialakult helyzet kínos, és többek megfogalmazása szerint szégyen Németország számára. Értesülések szerint a közeli napokban csúcstalálkozót terveznek a légi közlekedési hatóságok, a légitársaságok, valamint az illetékes tartományi miniszterek részvételével.

Nyitókép: MTI/EPA/Rolf Vennenbernd