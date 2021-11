Franciaországot már az ötödik hullám tartja kemény ostrom alatt

"Az ötödik hullám hirtelen robbant be" – fogalmazott vasárnap Gabirel Attal kormányszóvivő a Cnews hírtelevízió és az Europe1 kereskedelmi rádió közös hírműsorában. Emlékeztetett arra, hogy a napi esetszám átlaga egy hét alatt majdnem megduplázódott: míg a múlt hét végén 9 ezer volt a napi átlag, addig ezen a héten 17 ezer. A 100 ezer lakosra jutó fertőzöttek országos átlaga 164, míg egy héttel ezelőtt még csak 100 volt.

Az előző járványhullámokhoz hasonlóan a hatóságok elsősorban azt figyelik, hogy az esetszám emelkedésével párhuzamosan az egészségügyi ellátórendszer nyomás alá kerül-e. Jelenleg erre nem számít a kormány, miután a teljes lakosság 77 százaléka felvette a koronavírus elleni oltás legalább első adagját, ami az oltásra jogosultak 90 százalékának felel meg, s mindkét adagot megkapta a teljes lakosság 75 százaléka.

"Látjuk, hogy a fertőzések nagyon erősen növekednek,

de azt is tudjuk, hogy Franciaországban nagyon széles körű az átoltottság, s az emlékeztető, harmadik oltásokban is a szomszédos országok előtt járunk" – hangsúlyozta a kormányszóvivő. Arra is felhívta a figyelmet, hogy a védettségi igazolás július vége óta érvényben van, miközben a környező országok csak később vezették be.

Emmanuel Macron államfő csütörtökön jelezte, hogy nem tervez a kormány újabb korlátozó intézkedéseket, s a be nem oltottakat sem kívánja a szabadságukban korlátozni.

Kórházban jelenleg 8 ezer fertőzöttet ápolnak, akik közül 1300-an vannak intenzív osztályon. Egy hónappal ezelőtt 6500 kórházi betegből ezer számított súlyos esetnek. Egy évvel ezelőtt ennek ötszöröse volt a kórházi ápoltak száma. Naponta 20 és 40 közötti halálesetet jelentenek, egy évvel ezelőtt háromjegyű volt ez a szám.

A vírussal szembeni védettséget igazoló dokumentumot (oltási igazolást vagy 72 óránál nem régebbi negatív tesztet) a legalább ötven főt fogadó nyilvános helyeken kötelező bemutatni, így a vendéglátóipari helyiségekben, beleértve a teraszokat is, a vonatokon és a távolsági buszokon, a sportlétesítményekben, a kórházakban, valamint a kulturális intézményekben, mozikban, színházakban, koncerttermekben. A maszkviselés zárt helyeken több mint egy éve érvényben van.

Az emlékeztető oltást a Pfizer/BioNTech vakcinájából az idősebb korosztály szeptember óta igényelheti, az 50 és 64 év közöttiek számára pedig december elején nyílik meg a lehetőség a harmadik adag felvételére.

Nyitókép: MTI/EPA pool/Yoan Valat