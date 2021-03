Brazília: közel az összeomlás

Brazília nagyobb bajban van, mint valaha volt. Az elmúlt tíz napban a globálisan feljegyzett koronavírusos halálesetek negyede a dél-amerikai országban következik be, 26 megyéjéből 16-ban 90 százalékos kihasználtság fölött működnek az intenzív osztályok. A napi új fertőzöttek és halottak száma rekordokat döntöget, minden adat arra utal, hogy a járvány korábban példátlan ugrás fázisában áll.

Ha innen az oltások jelentik a kivezető utat, az nagyon rossz hír: a 220 milliós országban csak 10 millióan kaptak már oltást a CNN cikke szerint, a teljes mértékben immunizáltak aránya a népességen belül mindössze 1,57 százalékos. Korábban 46 millió adagnyi vakcina beérkeztét ígérték az ország politikusai március végéig, de még ezt sem sikerül tartani, mostanra már 26 millió adagról beszélnek. Az immunizálás, mely eleve megkésve, februárban kezdődött, csigalassúsággal halad. A saját gyártású AstraZeneca-vakcinák első félmillió adagja a héten készült el, hatalmas csinnadratta kíséretével - megfeledkezve a tényről, hogy több hónapos késésben vannak ezzel is az első ígéretekhez képest.

Nincsenek megfelelő intézkedések

"Nincs annyi oltásunk, amennyinek valós hatása lehetne a helyzetre" - mondja Natalia Pasternak brazil mikrobiológus, akinek véleménye szerint az év második feléig nem is lesz annyi vakcinájuk, hogy az valós hatást tudjon gyakorolni a járványra. Egy ilyen helyzetben korlátozó intézkedésekkel lehetne csak a terjedést visszaszorítani: távolságtartás, a gyülekezés korlátozása, lezárások és személyes higiénia lehetne az út, ehelyett azonban

még Rio de Janeiro tömött utcáin is maszk nélkül sétál az emberek egy része.

Az éttermek és bárok este kilencig lehetnek nyitva, ezekben is gyakran gyűlnek össze tömegek. Helyi szinten igyekeznek szigorúbb szabályozásokat hozni, miközben Jair Bolsonaro elnök arról beszél, jogi lépéseket tesz ezek ellen, mivel csak ő hozhatna ilyen intézkedéseket. Akárhányan is halnak meg, Bolsonaro szerint a valódi veszély még mindig az, ha leállítja a gazdaságot, amivel követői milliói értenek egyet. Ez viszont a variánsok kialakulásának lehetőségét segíti elő.

Közvélemény-kutatások szerint az ország lakosságának 54 százaléka szerint rosszul kezeli a járványt.

Betegek kerülhetnek le a lélegeztetőről

Ez a kritikus állapotú betegek esetében hatalmas rizikót jelent.

Egy hétnyi gyógyszermennyiséggel segítette ki őket az állam vezetése ennél többet azonban ez a gazdagnak számító állam sem tud tenni értük.

A brazil Polgármesterek Nemzeti Frontja levélben kérte az elnököt arra, hogy több oxigént és gyógyszert juttasson a kórházakba. Sao Sebastiao kórházának gyógyszerkészlete ma fogyott volna el, ha Felipe Augusto polgármester a hétvégén nem beszél arról, ha nem kapnak segítséget, akkor gyógyszerek hiányában az intubált betegeket extubálniuk kell és csak maszkon keresztül tudják őket oxigénhez juttatni.Ez a kritikus állapotú betegek esetében hatalmas rizikót jelent.Egy hétnyi gyógyszermennyiséggel segítette ki őket az állam vezetése ennél többet azonban ez a gazdagnak számító állam sem tud tenni értük.A brazil Polgármesterek Nemzeti Frontja levélben kérte az elnököt arra, hogy több oxigént és gyógyszert juttasson a kórházakba.

Nem értjük még, mi vár ránk

Jelenleg a Manausban felfedezett P1 nevű brazil variáns felel a brazíliai megbetegedések feléért: ez a variáns jobban terjed még a britnél is. Annak terjedési gyorsasága 1,7-szerese a globálisan elsőként elterjedt törzshöz képest, a brazil törzs esetében pedig már 2,2-szeres a növekedés. 25-65 százalékkal növeli az újrafertőződés esélyét, és a vakcinák sem hatnak olyan jól ellene. Az epidemiológusokat ez a három tény nagyon aggasztja.

"A világ még nem érti, milyen potenciál van a brazil variánsban. Az emberek nem értik, ennyivel szörnyűbb a korábbinál"

- fogalmaz Eric Feigl-Ding epidemiológus.

Kétféle veszély is van

A Brazíliában kontrollálatlanul terjedő vírus két veszélyt is rejteget: egyrészt a brazil törzs már most kéttucatnyi országban van jelen, s mivel határai jelenleg is nyitottak, további helyekre juthat el, másrészt pedig ahol így terjed a fertőzés, ott

bármikor kialakulhat még akárhány újabb variáns.

"A brazil járvány a variáns miatt került ki a kontroll alól, aminek további variánsok lesznek az eredményei" - mondja Pasternak, a brazil mikrobiológus.

"Minél több az új variáns, annál nagyobb az esélye egy olyan megjelenésének, amely minden oltást hatástalanítani tud. Megtörténhet ez is, még ha kicsi is rá az esély" - teszi hozzá. Ezáltal Brazília nemcsak szomszédai, de a világ összes országa számára veszélyt jelent. Egyre fiatalabbak a betegek

A 30-59 év közti korosztály adja mára a koronavírusban elhunyt betegek 27 százalékát.

A kórházba kerülő betegek fele hatvan év alatti.

Az intenzíven töltött idő eközben 15-ről 28 napra emelkedett.

A hatvan év alatti, alapbetegséggel nem rendelkező lakosság egyre nagyobb része kerül kórházba, illetve ott intenzív osztályra brazil adatok szerint koronavírussal.

