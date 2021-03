Magyarországon is változtattak az AstraZeneca oltásának beadásán

Az unió és a gyógyszergyárak megállapodásaival kapcsolatos anomáliák miatt amúgy is "kiélezett" közfigyelemben akkor robbant a bomba, amikor Németországban január végén kiszivárgott: életkori korlátozásokkal vezethetik be az új típusú koronavírus (SARS-CoV-2) ellen az Oxfordi Egyetem és az AstraZeneca brit-svéd gyógyszergyár együttműködésével kifejlesztett vakcinát. Nincs gond az oltással, szólt az indoklás, ám mindössze 341-en voltak a klinikai tesztekben olyanok, akik legalább 65 évesek, és – noha csupán egyetlen egy megbetegedést regisztráltak körükben – az alacsony létszám miatt nem lehet úgynevezett statisztikailag szignifikáns, a legalább 65 évesekre általában véve érvényes következtetésekre jutni a szérum hatékonyságáról.

Bár a britek sietve közölték, hogy márpedig biztonságosan használható ez az oltás a 65 évnél idősebbek körében, majd Brüsszel is szót kért, később több ország is hasonló megkötésekkel vezette be oltási rendjébe a szérumot, és Magyarországon is a 18-59 év közöttieket kezdték oltani vele.

Később azonban az oltási tapasztalatok nyomán egyre inkább az látszott, hogy hatékony és nem okoz gondot az időseknél sem az AstraZeneca-vakcina, a skót adatok szerint például az idős populációban is 80 százalékkal csökkenti a hospitalizációk arányát 1,14 milliós mintán a vakcina (a teljes népességre vetítve pedig még ennél is jobb, 94 százalékos, mindössze egyetlen adag felvétele után). A belga és a francia álláspont változott is, már ajánlják az idősek részére is az oltás felvételét, és március elején Németország is eltörölte az alkalmazhatóság felső korlátját. Az oltási bizottság a szérum tulajdonságairól szóló új adatok elemzésével jutott erre a döntésre.

A magyar oltások eddig megérkezett adagjainak számát és a vakcinák felhasználhatóságát összegző hivatalos táblázatban az szerepel, hogy március 3-i a döntés, amely után idősek is kaphatnak a brit-svéd szerből, de erről kedden beszélt Müller Cecília az operatív törzs tájékoztatóján, bejelentve:

ettől a héttől már az AstraZeneca vakcinákkal is olthatják a háziorvosok az időseket, ehhez 105 600 adag szérum áll rendelkezésre.

Hétfőn külön kérte Müller Cecília, hogy most elsősorban a 60 év fölöttiekre koncentráljanak a háziorvosok az szer első oltásaival.

A bejelentés szerint mindezzel párhuzamosan ugyancsak az AstraZenecával kezdődik meg (a hétvégi sikertelen nekifutás után) csütörtökön a 60 év alatti krónikus betegek tömeges oltása, a kórházi oltópontokon 74 ezer ember kaphatja meg az első dózist. Az első SMS-értesítéseket már meg is kapták olvasóink.

Nyitókép: Koszticsák Szilárd