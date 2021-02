Koronavírus - II. Erzsébet kemény üzenetet küldött

A brit királynő egészségügyi szakemberekkel beszélgetett a világhálón, olyan vezetőkkel, akik a COVID-19 elleni vakcina bevezetését irányították az Egyesült Királyság négy nemzetében.

Őfelsége kifejtette, hogy létfontosságú, hogy minden közösség hozzáférjen az oltáshoz, és megosztotta saját tapasztalatait.

Mint mondta: őt nagyon gyorsan beoltották, a vakcina pedig ártalmatlan, azaz "egyáltalán nem fáj".

A királynő hozzátette, megérti azokat, akik tartanak a vakcinától, ez különösen azoknak, akik még soha nem kaptak oltást.

Nem járványügyi kérdés közvetlenül, de a felvételen az is megfigyelhető, hogyan kell bólogatni egy olyan szituációban, amikor az ember a saját uralkodójával diskurál - írja a hvg.hu.

The Queen has spoken to health officials leading the deployment of the COVID-19 vaccine across the four nations of the UK.



Her Majesty heard about the vital importance of ensuring all communities have access to the vaccine, and shared her own experience. pic.twitter.com/Cululfsh4y — The Royal Family (@RoyalFamily) February 25, 2021