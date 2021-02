Szükségállapot New Yorkban, kedden még rosszabb lesz a hóhelyzet – videók, fotók

Hétfő délutánra egyes helyeken mintegy fél méternyi hó hullott New Yorkban, a BBC cikke szerint 1600 repülőjáratot töröltek, lassabban működtek vagy leálltak az oltópontok, bezárták az iskolákat és korlátozták New York tömegközlekedését is.

Bill de Blasio, New York polgármestere szerint "életveszélyes" volt a helyzet, és mindenkit felszólított arra, maradjon otthon, illetve keddig az oltásokat is felfüggesztette.

Andrew Cuomo, New York állam kormányzója szükségállapotot rendelt el New York Cityben és 44 másik megyében. Délebbre, Washingtonban is ritkán látható nagy havazást kaptak a nyakukba az ott lakók.

Alább a hírügynökségek és a lakosság felvételei.

Keddre további havazást jeleztek előre a meteorológusok, az iskolák és az oltópontok több helyen zárva lesznek a keleti partvidéken. A CNN összeállítása szerint volt, ahol már hétfőn is majdnem rekordot döntött a hómennyiség.

VIDEO: Snow blankets Times Square as New York braces for possibly one of its heaviest ever snowfalls.



New York declares a "state of emergency" restricting non-essential travel, moving all children back to remote learning and rescheduling long-awaited vaccine shots pic.twitter.com/aBZDHyX0OU — AFP News Agency (@AFP) February 2, 2021

New York City under the snow ❄️♥️



?Vanity Fair France pic.twitter.com/phLwJlIXZW — GINIE ✈️ (@GINIEJET11) February 2, 2021

What a gorgeous shot of Central Park by our friend IG @ Jhaykin! Beautiful!

Keep tagging us in your pics! We'd love to see them!#CentralPark #nyc #snow #stormwatch

❄️ Brrr...stay safe inside today, friends! This view of West 47th Street, looking east from Sixth Avenue, was taken after a heavy snow in 1929. ⁣

? William J. Roege pic.twitter.com/g3tRZzDPVh — New-York Historical Society (@NYHistory) February 1, 2021

SNOW ADORABLE ❄️ ? ? #Panda playing in the snow at the National Zoo. (Courtesy: Smithsonian Institution) pic.twitter.com/Qg2y6zSbBb — News 12 New York (@News12) February 1, 2021

Nyitókép: MTI/AP/John Minchillo