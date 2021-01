Ausztriában is terjed a fertőzőbb variáns

A tiroli hatóságok tizenhét teszt kapcsán beszélnek a variánsról: egyelőre még csak feltételezik, hogy az új vírustörzstől betegedhettek meg az érintettek, a laborvizsgálatok most is zajlanak. Eredményt a január 18-ával kezdődő héten várhatunk ezekkel kapcsolatosan, írja az Euronews.

Az első tünetek január harmadikán jelentek meg a csoportban, melynek minden érintett tagja ugyanazon a helyen szállt meg. Az idő közben kialakult helyzet miatt egyikük sem vett részt oktatói kontaktussal járó síórán azt követően, hogy december 18-án az országba érkeztek. Eddig négy, az új brit variánssal kapcsolatos esetet jegyzett fel nyugati szomszédunk, illetve egy, a dél-afrikai mutáció okozta megbetegedést. A mostani 17 eset ezekhez képest jelentős ugrást jelent.

Bernhard Tilg helyi egészségügyi tanácsos elmondta, bár egyelőre csak gyanúról van szó, biztosra akarnak menni, nem akarnak semmit kockáztatni. A jochbergi lakosok koronavírus-szűrésen vehetnek részt, a helyzet viszont nagyon aggasztja őket. Sokan nemtetszésüket fejezték ki a közösségi médiában azzal kapcsolatban, hogy síoktatóval szervezett túrákat tarthattak a december 26-án bejelentett, harmadik kijárási tilalom idején az országban. A politikusok sem maradtak csendben a témával kapcsolatosan.

"Hónapokon át zárva tartjuk az iskolákat, minimalizáljuk a kontaktot, megfosztjuk a fiatalokat a találkozások lehetőségétől, de miért? Hogy brit síoktatók terjeszthessék a vírus mutációját Tirolban!"

- írta a Twitteren Paul Stich, a Sozialistische Jugend Österreich ifjúsági csoport elnöke.

"Ez történik, ha a felvonólobbi uralkodik a józan ész helyett" - tette hozzá az ellenzéki Szociáldemokrata Párt.

Az osztrák korlátozásokat legalább január 24-ig fenntartják, a kormány korábbi ötletét, miszerint megnyitja a boltokat és az éttermeket a negatív Covid-teszttel rendelkezőknek, elvetette. Megnyitották viszont sípályáikat - a hotelek zárva tartásával -, miközben szomszédaik, Olaszország és Németország ragaszkodott ahhoz, hogy minden sípályának zárva kellene maradnia az idei teljes szezon idejére.

A magyar operatív törzs szerdai tájékoztatóján derült ki, hogy itthon is három beteg mintájában azonosították a koronavírus új, brit mutánsát. Síterepek nyitva tartása

Svájc, Andorra, Spanyolország, Norvégia, Finnország, Svédország, Bulgária, Franciaország, Oroszország, Liechtenstein, Szerbia, Ukrajna, Bosznia-Hercegovina, Románia terepei mellett egy német pályát is listáz az oldal január 13-án az elérhető terepek közt. A Skiresort Info adatai szerint az európai terepek közel kétharmada zárva tart, de 285 helyen így is lehet most síelni.Svájc, Andorra, Spanyolország, Norvégia, Finnország, Svédország, Bulgária, Franciaország, Oroszország, Liechtenstein, Szerbia, Ukrajna, Bosznia-Hercegovina, Románia terepei mellett egy német pályát is listáz az oldal január 13-án az elérhető terepek közt. A tavalyi évben indultak kezdeményezések arra, hogy az európai pályák egységesen ne nyissanak ki a szezonban a vírusveszély miatt, illetve hogy a zárva tartó terepekről kiszorulók ne máshol hajtsanak hasznot az üzemeltetőknek.

