A dél-afrikai vadállomány egy része is a koronavírus áldozata lesz

Egymilliónál is több fertőzött és 31 ezer halott: a Dél-Afrikai Köztársaság az egyik a koronavírus által legjobban sújtott afrikai országok között. Ha a járványügyi számadatok nem lennének elegendőek, a gazdaság mutatói érzékletesen bemutatják azt a változást, amin az államnak át kellett esnie: a tavalyi év második félévében 2,2 millió ember vesztette el munkáját, tízmilliók maradtak betevő nélkül, és vállalkozások tízezrei mentek csődbe, írja a The Guardian. Az ország lakosainak ötödét foglalkoztató turizmus, mely a GDP közel 3 százalékát termeli, összeomlott.

Bezártak, kirúgtak, kivégeztek

A decemberi hónap korábban több tízezer külföldi látogatásával járt a nemzeti parkokban és vadrezervátumokban. A turisták dollárok százait, nem ritkán ezreit költötték el naponta. Most viszont a második hullám adatait sem tudják igazán követni a hatóságok, arra pedig senki sem számít, hogy a külföldiek a közeljövőben visszatérnek. A privát vadrezervátumok általában az ország nehezebben megközelíthető, elszegényedett területein találhatók. Sok most átmenetileg bezárt, elküldte alkalmazottait vagy már végzett állatállománya javával. Néhányan egyelőre még kitartanak, de az állatok etetése és gondozása óriási költségeket jelent minden hónapban.

A Nambiti Nemzeti Park, egy közösségi tulajdonú vadrezervátum vezetője, Clarke Smith a következőképpen foglalja össze azt, amit átélnek:

"A hozzánk hasonló rezervátumok korábban háromszáz ember foglalkoztattak, és emellett komoly szerepük volt a fajmegőrzésben. Most nincs semmink."

A közösség sínyli meg

A környéken nagyon nehéz hónapok elé néznek, mivel a közösségi tulajdonlás szellemében a bevételek egy része is a környékbeliekhez kerül, akik jelenleg alapállásaikban is nagyon kevés pénzhez jutnak, a Nambitiből pedig semmire sem számíthatnak.

Njabulo Hodla, a rezervátum vezetőhelyettese szerint azok, akik máskor év végi bónuszra számíthattak, most jó, ha fél fizetésből ki tudják gazdálkodni a megélhetésüket, már ha kapnak még valahonnan fizetést.

"A rezervátumnak nagyon nagy a szerepe ebben a közösségben. Mindenki ismer valakit, aki nálunk dolgozik" - mondja. Sokan attól tartanak, ha a jelenlegi helyzet sokáig húzódik, a helyiek nagy része gabonatermesztésre vagy tehéntartásra áll át, amivel a veszélyeztetett fajok és más állatok élettere is csökken majd.

Rengeteg a gond

A járvány ugyanakkor más területeken is nagy pusztítást visz végbe. Az ország jelentős területén korábban is probléma volt a munkanélküliség, a szegénység, a HIV és a TBC, valamint a gazdaság sem felívelő szakaszt él meg. Ezt a csatatérturizmus részben képes volt kompenzálni: britek tízezrei érkeztek például a brit hadsereg zuluk ellen folytatott harcainak színtereire, idén azonban az emléktáblák, a sírok és a múzeumok is elhagyatottak. Mindezt tetézi a szárazság, melynek következtében a kukoricaliszt ára megduplázódott a térségben. Az intézmények bevételének egy részét eddig iskolák kapták, így most ezek forrása is csökkent. Ráadásul hiába voltak sokak hajlandóak akár napi több órát is utazni egy jobb, hotelben vagy bányában kínálkozó munkalehetőség miatt, most ezek az esélyek sem adottak.

A kormány adta segélyek nem nyújtanak kellő támogatást, mindennek következményeképp pedig egyre nő a bűnözés. A helyiek csak imádkozni tudnak egy jobb 2021-ért: a járvány, az aszály és a gazdaság helyzete ugyanis teljesen reménytelen számukra. Járványhelyzet

Kutatások szerint az országban meglepően magas lehet azok száma, akik már tavasszal átestek a koronavíruson: 25, de akár 33 százalékos is lehet az arány.

A mortalitás ugyanakkor alacsonyabb volt, írja a BBC A közelmúltban Dél-Afrikából is új vírusmutáció indult útnak: ez egyelőre nem tűnik veszélyesebbnek a korábban ismert változatoknál.Kutatások szerint az országban meglepően magas lehet azok száma, akik már tavasszal átestek a koronavíruson: 25, de akár 33 százalékos is lehet az arány.A mortalitás ugyanakkor alacsonyabb volt, írja a BBC cikke , ezért vizsgálni is kezdik, pontosan mi állhat a jelenség hátterében.

