Koronavírus-oltás: különutas megoldással próbálkozik az Egyesült Államok

Az Egyesült Államok fontolgatja, hogy csak fél adagot adjon be az embereknek (18-55 év közöttieknek) a Moderna oltásából, hogy gyorsabb lehessen a vakcináció. Az amerikai oltási program (Operation Warp Speed) vezetője, Moncef Slaoui a CBS-nek elmondta: már tárgyalnak ennek lehetőségéről a gyógyszergyárral és az amerikai gyógyszerfelügyelettel – írta a Reuters. Slaoui hozzátette, így kétszer annyi embert olthatnának be és úgy vélik, az immunválasz így is ugyanaz lenne.

A Moderna a Pfizer-BioNTech után másodikként kapott engedélyt az Egyesült Államokban, ez a gyógyszergyár egy mRNS-vakcinát fejlesztett ki.

Slaoui megjegyezte még, hogy késő tavaszig nem lehet majd tudni, hogy a beoltott emberek a védettségüktől függetlenül terjeszthetik-e a vírust és megfertőzhetnek-e másokat.

Nyitókép: MTI/The Palm Beach Post/AP/Greg Lovett