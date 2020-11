Joe Biden: még egyáltalán nincs vége

Joe Biden demokrata elnökjelölt Delaware-ből (ebben az államban született), támogatói köréből jelentkezett be, és kijelentette: továbbra is hisznek abban, hogy megnyerhetik a választást, az eddigi eredményekkel pedig elégedettek. A korábbi alelnök köszönetet mondott támogatóinak és biztatta őket, hogy tartsák meg hitüket a győzelemben.

Ennek alátámasztására felsorolt néhány államot, ahol bár az ő győzelmét jelezték előre, most mégis lemaradásban van, és amelyeknél abban bízik, hogy a rengeteg, még fel nem dolgozott levélszavazat megfordíthatja a jelenleg Donald Trump jelenlegi elnök javára billenő esélyeket.

Wisconsinban és Pennsylvaniában például még el sem kezdődött a levélszavazatok feldolgozása, ami ráadásul napokat vehet igénybe.

Tune in as I speak to the nation live from Wilmington, Delaware. https://t.co/ye8knRucoz — Joe Biden (@JoeBiden) November 4, 2020