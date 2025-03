Öt órán át vallatta az isztambuli polgármestert a bíróság, miközben tízezrek tüntettek mellette

Öt órán át tartott szombaton a korrupció és terrorizmus gyanújával őrizetbe vett isztambuli polgármester, Ekrem Imamoglu bírósági meghallgatása. Ekrem Imamoglu közölte, hogy panaszt tesz az ellen indított eljárás felbujtói ellen.

Közben a polgármester több tízezer híve tüntetett immár negyedik napja Törökország több városában az ellenzéki városvezetőt támogatva

#Turkey against dictator Erdogan: mass protests in #Istanbul, #Izmir and other cities.



Protests continue in Turkey against the political persecution and arrest of Istanbul mayor and opposition leader Ekrem Imamoglu. pic.twitter.com/mtXGxcmSD6