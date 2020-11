Két kulcsfontosságú államban előretört Joe Biden, Pennsylvaniából nem lesz szerdán eredmény

Donald Trump republikánus elnök egyik legnagyobb győzelme ezen a választáson, hogy sikerült megszereznie a déli Floridát, majd több másikban is gyorsan előretört (Texas, Ohio, Iowa).

Mostanra azonban kiéleződött a verseny és néhány kulcsfontosságú államon múlhat a győzelem. Amióta ugyanis a levélszavazatokat számolják, előretört Joe Biden demokrata elnökjelölt, és átvette a vezetést ellenfelétől Wisconsinban (49,5% a 48,8% ellenében, 97 százalékos feldolgozottságnál; magyar idő szerint 17:20-as adatok), és az ő javára fordult az állás Michiganben is (49,5% a 48,9%-kal szemben, 92 százalékos feldolgozottság mellett).

Az állam kormányzója, Tom Wolf egy sajtótájékoztatón erősítette meg, amit korábbi Tweetjéből már sejteni lehetett: nem lesz ma az államból eredmény, mert "több millió levélszavazatot kell összeszámolniuk" (ez valójában több mint egymillió), ami lehetetlen feladat ilyen rövid idő alatt. Azt hangsúlyozta, amit Joe Biden is: meg kell számolni minden levélszavazatot, mert "1797 óta a demokrácia ígérete, hogy minden szavazat számít", ők ehhez ragaszkodnak.

Magyar idő szerint fél hat előtt ebben az államban Donald Trump vezet, a szavazatok 75 százalékának feldolgozása után 54,1%-kal, Joe Biden 44,6%-ával szemben.

Nevada szintén kulcsfontosságú térségnek számít, az államot 2004 óta nem szerezte meg republikánus jelölt. Eddig a szavazatok 86 százalékát számolták össze, és az előzetes eredmények alapján Biden vezet 49,3 százalékkal, míg Trump 48,7 százalékot kapott. A két jelölt közti szavazatkülönbség nem egészen nyolcezer.

A republikánusok fellegvárának számító államban, ahol 1992 óta nem nyert a Demokrata Párt, most nagy meglepetésre szoros küzdelem alakult ki Biden és Trump között. Kilencvennégy százalékos feldolgozottságnál Trump vezet a szavazatok 50,5 százalékával, míg Biden 48,3 százalékot szerzett meg. Azonban több, hagyományosan demokrata szavazóbázisnak számító területről még nincs eredmény.

95 százalékos feldolgozottság mellett 50,1%-kal 48,7% ellenében.

Arizonában 51-47 arányban Joe Biden vezet, de a feldolgozottság még csak 86 százalékos. Ám ha ezt az államot megnyeri, akkor már 238 elektora lesz, vagyis 32-re kerül a győzelmet jelentő 270-től.

Ha az alaszkai és Maine-i állást (ami egyértelmű, de alacsony feldolgozottságú) szintén végeredménynek vesszük, akkor 227-217-re vezeti az elektori versenyt a demokrata jelölt, vagyis a fenti államokban lévő eredmények megtartásával

győzelemre áll Joe Biden.

Pennsylvaniában péntekig fogadják be őket (ha postára adták november 3-ig), tehát az utolsó munkanapon hirdethetnek eredményt, míg Wisconsinban, Michiganben és Georgiában a remények szerint már csütörtökön. Ez azt jelenti, hogy a végeredményre még biztosan várni kell, ráadásul Nevadában egészen jövő keddig, Észak-Karolinában pedig jövő csütörtökig.

A demokrata elnökjelölt kampányfőnöke, Jen O’Malley Dillon azt nyilatkozta, hogy várakozásaik szerint Biden vezetni fog azokban az államokban, amelyek szükségesek ahhoz, hogy 270 elektori szavazat fölött legyen és így nyerhessen.

Donald Trump aktív lett a Twitteren, és többek között azt írta, hogy jól haladt, de aztán az előnye hirtelen, "mágikus módon" elolvadt, amivel a már korábban is hangoztatott kifogására, a csalásra utalt.

Last night I was leading, often solidly, in many key States, in almost all instances Democrat run & controlled. Then, one by one, they started to magically disappear as surprise ballot dumps were counted. VERY STRANGE, and the “pollsters” got it completely & historically wrong! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) November 4, 2020