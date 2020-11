Donald Trump: "Ami engem illet, már nyertünk", de megyünk a Legfelsőbb Bírósághoz

Óriási győzelem, fenomenális eredmények – összegezte a véleményét a Fehér Házban helyi idő szerint hajnali kettő után Donald Trump. Rámutatott: nem hitték volna, hogy nyerni tudnak Floridában. Az elnök győzelemről számolt be Georgiában és Észak-Karolinában is, és odaszúrt Joe Bidennek is, amikor megemlítette, hogy még Arizonában is van egy kis esély a győzelemre (ebben a csatatér államban egyelőre ellenfele vezet).

Trump beszéde alatt több kulcsfontosságú ingadozó államban még folyamatban volt a voksok összesítése.

LIVE: President Donald J Trump https://t.co/J7hhaUPUf0 — Team Trump (Text VOTE to 88022) (@TeamTrump) November 4, 2020

Készen állunk, hogy a Legfelsőbb Bírósághoz forduljunk – jelentette ki Donald Trump, utalva a választás után beérkező levélszavazatokra vonatkozó, a republikánusok által támadott szabályozásra, és megismételte korábbi Tweetjében foglaltakat, miszerint választási csalás történik (bizonyítékokkal viszont nem szolgált).

Joe Biden helyi idő szerint kedd éjjeli beszédében részben épp e később beérkező és még megszámolásra váró (nagy számú) voksokat jelölte meg győzelmi reményei okaként.

Mi ez a felhajtás a levélszavazatokkal?

Meddig kell a levélszavazatoknak beérkezniük? Egyes helyeken megkövetelik, hogy a szavazás napjáig, máshol elég, ha a szavazás napjáig feladják. Egyes helyeken már akkor megkezdik a levélszavazatok összegzését, amikor beérkeznek, más helyeken pedig csak az után kezdik meg, hogy személyesen leadták a szavazatukat az emberek – mondta az InfoRádió Aréna című műsorában korábban Magyarics Tamás külpolitikai szakértő, az ELTE tanára.

A szövetségi alkotmánybíróság a választás előtt arról határozott, hogy a voksolás után három nappal beérkező szavazatokat is figyelembe kell venni. A testület azután hozta meg e határozatát, hogy a pennsylvaniai legfelsőbb bíróság – a republikánusok perkeresetét elutasítva – engedélyezte a későn beérkező voksok számba vételét is.

Az alkotmánybírósági határozatot Donald Trump már akkor kifogásolta, sőt úgy vélekedett, hogy akár zavargások is kitörhetnek emiatt.

A bírósági döntés "olyan súlyos csalást tesz lehetővé, amely korrigálhatatlan, és amelynek következményei beláthatatlanok, alá fogja ásni egész jogrendszerünket. Erőszakot fog kirobbantani az utcákon. Valamit tenni kell!" – mondta. A bejegyzését a Twitter megjelölte mint nem hiteles választási tartalmat, és csak egy figyelmeztetés után lehetett megnyitni. Kulcsfontosságú államokat érint a levélszavazatok ügye Közvetlenül a választás előtt a levélszavazatok választási irodákba való eljuttatásának gyorsítását rendelte el egy washingtoni szövetségi bíró az állami postaszolgálat (USPS) több hivatala számára. E rendelkezés érintette Pennsylvaniát, Michigant, Georgiát, Texast, Floridát és Arizonát, vagyis azokat az államokat, ahol szoros eredmények várhatók Donald Trump elnök és demokrata párti kihívója, Joe Biden között. Az utasításában a bíró nemcsak államokat, hanem konkrét városokat is megjelölt. Köztük szerepel a pennsylvaniai Philadelphia, a michigani Detroit, a georgiai Atlanta és a texasi Houston is.

Donald Trump mindig ragaszkodott ahhoz, hogy a választási eredményeket még november 3-án éjjel ki kell hirdetni. Egyúttal rendszeresen kétségbe vonta a levélszavazás hitelességét.

Hétfőn Texasban egy szövetségi bíró úgy döntött, hogy elutasítja a helyi republikánusok perkeresetét 230 ezer olyan szavazat megsemmisítésére, amelyet Houston és Dallas környékén külön e célra elhelyezett postaládákba dobtak be. A nevadai Las Vegasban hétfőn egy szövetségi bíró szintén hasonló döntést hozott.

"A választás éjszakáján semmilyen körülmények között nem hirdetik ki Donald Trump győzelmét" – jelentette ki Jennifer O'Malley Dillon, Joe Biden demokrata párti elnökjelölt kampánymenedzsere hétfőn este újságíróknak.

