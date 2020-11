Feledy Botond: az első győzelmi jelentés még érvénytelen lesz, bárkié is

Nagyon furcsa részvételi adatokra lehet számítani a mai elnökválasztáson, hiszen a személyes szavazás – abban az országban, ahol szám szerint a legtöbb Covid-áldozat tudható – borítékolható, hogy más- és másként fog alakulni megyénk – hívta föl a figyelmet Feledy Botond külpolitikai szakértő. Ilyen szempontból Texasban, amely talán az egyik legizgalmasabb államnak ígérkezik, már régen meghaladta a korábbi, 2016-os levélszavazatok számát az idén leadottaké.

Emiatt pedig

nagyon nehéz a jóslás, és minden eddigi modellt nagyon óvatosan kell kezelni,

annak ellenére, hogy bár a levélszavazat új csoportokat is bevonz, a hagyományosan szavazók is meg fogják oldani, hogy kifejezzék véleményüket az urnáknál.

A külpolitikai elemző szerint az is biztosra vehető, hogy az eredmények sem lesznek meg a szokásos menetrendben, kivéve akkor, ha már eleve az urnáknál leadott szavazatok olyan mértékű győzelmet mutatnak, amit néhány tíz- vagy százezer egyéni voks már nem befolyásolhat. De erre szinte semmi esély, az elektori rendszer miatt pedig nagyon gyorsan változhat az állás. Nem véletlen, hogy az amerikai lapok többsége is azt írta, nem szabad még ma esete eredményt várni. Sőt, a Biden-stáb kifejezetten jelezte is,

ha ma este magát bárki győztesnek kiáltja ki, értsd Donald Trump, akkor az még érvénytelen győzelmi kikiáltás lesz.

Feledy Boton az InfoRádió kérdésére azt is elmondta, a választás napján még mindent lehet, és mindent fognak is csinálni. Rengeteg incidens várható, nem kizárt, olyan szélsőséges csoportok feltűnése sem, amelyek nem kívánják majd tudomásul venni a levélszavazatokat. Vagyis elképzelhetők helyi zavargások, amit maga Donald Trump elnök sem zár ki.

Nyitókép: MTI/AP/Mary Altaffer