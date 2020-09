Percről percre - minden mai hír a koronavírusról

A koronavírus-járvány miatt már hiány van halotti anyakönyvi kivonatból Mexikó több tagállamában - adták hírül pénteken mexikói hatóságok. Mexikóban különlegesen nyomtatják a dokumentumot, mert visszaélések voltak vele a múltban. A hiány egyebek közt Mexikóvárost is érinti. Az illetékes hatóság közölte, hogy egymillió új kivonat nyomtatása már folyik és hamarosan megkezdődik szétosztásuk. Mexikóban péntekig mintegy 67 ezren haltak meg a járvány miatt, ezzel negyedik a világ országainak halálozási listáján. (MTI)

2020.09.05. 09:31

Belehalt a volt kormányfő

A koronavírus-járvány áldozata lett Joseph Williams, Új-Zéland egykori kormányfője, aki nemzetközileg is tekintélyes és köztiszteletnek örvendő orvos volt - adta hírül szombaton a Pasifika új-zélandi orvosszövetség. Williams augusztus 13-án került kórházba, miután megfertőződött. 82 évet élt. 1999-ben lett rövid időre miniszterelnök, előtte egészségügyi és oktatási miniszterként szolgált. Az Egészségügyi Világszervezet végrehajtó testületének is tagja volt. Új-Zélandon e hét péntekig három hónapon át senki sem halt meg a járvány miatt. Pénteken elhunyt egy másik férfi is, aki még 60 éves sem volt. Vele és Williamsszel együtt eddig 24-en vesztették életüket a Covid-19 miatt a szigetországban. (MTI)