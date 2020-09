Koronavírus - Nagyon nagy a baj Magyarország keleti határain túl

Romániában ismét több mint 1200-zal nőtt az újonnan azonosított koronavírus-fertőzöttek száma, és bizonytalanná vált az iskolák szeptember 14-ére tervezett megnyitása. A stratégiai kommunikációs törzs szombati jelentése szerint az utóbbi 24 órában újabb 1269 embernél mutatták ki a fertőzést, ami valamivel meghaladja az utóbbi két hét átlagát. A pénteki jelentés óta további 38 fertőzött vesztette életét: ez az adat viszont csaknem 15 százalékkal elmarad az utóbbi két hét átlagától.

Romániában eddig 3850 áldozatot követelt a járvány, és a csaknem 94 ezer regisztrált fertőzött közül 40 ezret nyilvánítottak gyógyultnak. Jelenleg 7237 beteget kezelnek kórházban, közülük 476 súlyos beteget ápolnak intenzív osztályon.

Az országban bizonytalanságot szült Ludovic Orban kormányfő pénteki nyilatkozata, miszerint felmerült, hogy csak októbertől nyissanak meg az iskolák. A szeptember 14-ére meghirdetett tanévkezdést nem halasztanák el, de

az első két hétben mindenütt online indulna az oktatás, és csak októbertől térnének vissza az osztálytermekbe a tanárok és diákok

azokon a településeken, ahol lakosságarányosan nem magas a fertőzöttségi ráta.

A miniszterelnök szerint a fertőzöttek között magas azoknak az aránya, akik nyaralásból tértek vissza, és így megelőzhető lenne, hogy a vakációról visszatérő esetlegesen fertőző tanárok és diákok egyből az iskolai közösséggel is érintkezésbe kerüljenek.

A másik szempont a szeptember 27-ére meghirdetett önkormányzati választások megszervezése. A szavazóhelyiségek többségét ugyanis hagyományosan az iskolákban rendezik be, így az előkészületek és a voksolás utáni fertőtlenítés miatt amúgy is be kellene zárni néhány napra a tanintézményeket.

A miniszterelnök szerint az iskolanyitás elhalasztásáról nem született döntés, egyelőre a szeptember 14-i nyitás forgatókönyvére készül mindenki, ha pedig változik valami, azt idejében közzéteszik.

Az ellenzéki szociáldemokrata párt (PSD) úgy értékelte, hogy a jobboldali kormányfő számára fontosabbak a választások, mint az iskolák, ezért kilátásba helyezte, hogy a parlament a választásokat is elhalasztja, ha a kormány az iskolanyitás halasztásáról döntene.

Ukrajna: gyorsuló ütem

Továbbra is gyorsuló ütemben terjed a koronavírus-járvány Ukrajnában, két egymást követő napon döntötte meg a korábbi csúcsot az egy nap alatt regisztrált új fertőzöttek száma, amely már meghaladta a 2800-at; velük együtt az azonosított fertőzötteké pedig megközelítette a 134 ezret - derült ki az ukrán Nemzetbiztonsági és Védelmi Tanács (RNBO) által szombaton közzétett adatokból.

Az elmúlt napon 2836 új esettel 133 787-re nőtt az eddig igazolt fertőzöttek száma, az elhunytaké ötven újabb halálos áldozattal 2 811-re emelkedett, miközben eddig 61 649-en gyógyultak meg, közülük előző nap 1036-an. Jelenleg 69 327 beteget kezelnek koronavírus-fertőzéssel, számuk 1750-nel nőtt egy nap alatt. A mostanit megelőzően egy nappal korábban jegyezték fel a járvány kezdete óta egy nap alatt a legtöbb új fertőzöttet, 2723-at, szerdán pedig a legtöbb elhunytat, 54-et.

Előző nap a legtöbb új fertőzöttet, 380-at ismét a kelet-ukrajnai Harkiv megyéből, a második legtöbbet, 315-et pedig az ország második legfertőzöttebb területének számító fővárosból, Kijevből jelentették. A harmadik helyre e tekintetben a nyugati országrészben lévő Ternopil megye került 226 új esettel.

Kijevben az azonosított fertőzöttek száma már elérte a 14 792-őt, az elhunytaké négy újabb áldozattal 234-re emelkedett.

Az elmúlt napban a legtöbb haláleset, hat az ország legfertőzöttebb régiójában, a nyugat-ukrajnai Lviv megyében történt. Velük együtt az elhunytak száma 440-re, az igazolt fertőzötteké pedig 15 507-re nőtt a megyében.

Kárpátalján a jelenlegi adatok alapján eddig 7988 beteget regisztráltak, közülük 269-en haltak meg és 3489-en győzték le a kórt.

Közben a nyugati országrészben két város, Ternopil és Ivano-Frankivszk helyi vezetői bejelentették szombaton, hogy bíróságon támadják meg városuk vörös zónába sorolását, mert a döntést alkotmányellenesnek tartják. Ternopil polgármestere egyenesen a 1933-as nagy éhínséghez (holodomor) hasonlította a kormány módszerét, kijelentve, hogy a központi vezetés blokád alá akarja vonni és "kiéheztetni" az ukránajkú nyugati régiókat, mint ahogy azt a sztálinizmus idején a kommunisták tették.

Az ország színes - azaz zöld, sárga, narancs és vörös - zónákba besorolását a kormány csütörtökön vizsgálta felül a helyi járványhelyzet, a kórházak leterheltsége, az elvégzett tesztek számát figyelembe véve. Az új szabályozások hétfőtől lépnek életbe. A vörös zónába sorolt településeken, illetve régiókban a legszigorúbb korlátozásokat lépteik hatályba, beleértve az iskolai tanítás szüneteltetését és a közösségi közlekedés leállítását.

Nyitókép: MTI/AP/Vadim Ghirda