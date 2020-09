Szertefoszlottak a nyelviskolák reményei

A nyelviskoláknak és a nyelvvizsgáknak a március és május közötti a legerősebb időszak, a korlátozások azonban ezt nagyon erősen visszavetették. A legtöbben nem készültek fel arra, hogy online üzemmódra kapcsoljanak. Bár ma már sok iskolában zökkenőmentes az online oktatás, és a nyelvvizsgák is megoldhatók ebben a formában, a tanulni vágyók száma továbbra is messze elmarad a várakozásoktól – írja a Világgazdaság.

Már látjuk, hogy szó nincs a nagy tavaszi kiesés utáni visszalendülésről a következő hónapokban – mondta a gazdasági napilapnak Rozgonyi Zoltán, a Nyelvtudásért Egyesület elnöke.

A felvételihez szükséges nyelvvizsga visszavonásának hatására ugyanis sok középiskolás hagyott fel a nyelvtanulás erőltetésével, ami az év elején azonnal érezhető volt. A felvételizők száma februári 20 százalékos esésének a hatása pedig a következő hónapokban jelentkezett, hiszen kevesebb felvételiző hajtott a nyelvvizsgáért kapható pluszpontokra. Mindezt tetézte a járványhelyzet.

Az év közepére az ágazat egy része csődközelbe került, sok helyen kényszerültek elbocsátásokra.

Mivel az idén végzett hallgatók nyelvvizsga nélkül is megkapták a diplomájukat – ami szintén nagy kiesés a piacnak –, a következő egy-két év végzősei is elbizonytalanodtak, és inkább kivárnak, hátha hasonló könnyítésekben lesz részük a járvány miatt. A fertőzöttek számának folyamatos emelkedése ráadásul azokat is elbizonytalanítja, akik egyébként tanulnának nyelvet, de a személyes oktatást részesítik előnyben a társaikkal való zárt térben ülés helyett – teszi hozzá a Világgazdaság.

A nyelviskolák piacán szokásosan az augusztus a leggyengébb hónap, de az idei még az eddigieket is erősen alulmúlta, 60-70 százalékos volt a visszaesés – mondta a lapnak Berényi Milán, a Nyelviskolák Szakmai Egyesületének elnöke. Általában szeptember második hetétől erősödik a kereslet, de most még a vírushelyzet is fokozódik, ezért várhatóan az élénkülés is elmarad.

Megjegyezik, mivel egy 10 milliárd forintos forgalmat jóval meghaladó ágazatról van szó – plusz a magánoktatás –, ez

a nemzetgazdaságnak is probléma.

Közben új felnőttképzési törvényt vezettek be, amely nagy adminisztratív terhet ró az iskolákra és a magántanárokra.

