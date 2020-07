Újabb drámai számok Romániából

A stratégiai kommunikációs törzs pénteki jelentéséből kiderül: az ismert aktív esetek száma meghaladta 11 500-at: közülük több mint 9200-an vannak kórházban, 2286 tünetmentes pácienst miniszteri rendelet alapján, 823 fertőzöttet pedig saját kérésére engedtek haza.

Tovább emelkedett - elérte a 273-at - az intenzív ápolásra szoruló súlyos esetek száma, az utóbbi napon elhunyt 17 fertőzöttel pedig 1988-ra nőtt a járvány romániai halálos áldozatainak száma.

Romániában pénteken először haladta meg a 500-at a napi új megbetegedések kéthetes átlaga. Az utóbbi két hét adatai alapján most a napi 514 megbetegedés számít átlagosnak, de az utóbbi héten a napi új esetszám már három alkalommal is megközelítette, vagy meg is haladta a 700-at.

A járvány kezdete óta több mint 35 800 koronavírus-fertőzöttet regisztráltak Romániában. A gyógyultak száma meghaladja a 22 300-at.

Július 3-a óta egy alkotmánybírósági döntés következtében nem lehet akaratuk ellenére a fertőzötteket kórházban, a fertőzésgyanúsakat karanténban tartani Romániában. Bár a parlament csütörtökön megszavazta a joghézagot felszámoló karanténtörvényt, a jogszabály leghamarabb jövő héten léphet hatályba.

Ilyen körülmények között a bukaresti egészségügyi minisztérium nem túl derűlátó a fertőzéshullám megfékezésével kapcsolatban: a veszélyhelyzetet újabb 30 nappal meghosszabbító, szerdán kiadott kormányhatározat indoklásában a szaktárca azzal számolt, hogy augusztus közepére elérheti a 1400-1600-at az újonnan diagnosztizált fertőzések napi üteme.