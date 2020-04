Olaszország akár -11 százalékról is indulhat a válság után

Az olasz miniszterelnök bemutatta országa május 4-i újraindulásának forgatókönyvét.

Giuseppe Conte hangsúlyozta, hogy még nem oldják fel a kijárási korlátozást, valamint egy nagyon hosszú és nehéz időszak következik, amelyben a gazdaság újraindítását egyeztetni kell a járvánnyal való együttéléssel - az oktatás például szeptemberig szünetel.

A folyamatot csalódottság is övezi, a Matteo Salvini vezette jobboldali ellenzék szerint pedig a kormány "tehetetlensége" tönkreteszi az országot. Az Il Fatto Quotidiano című kormányközeli napilap is úgy vélte, a Conte-kormány a "kéziféket behúzva" indította el a koronavírus-járvány utáni újrakezdést.

"Úgy tűnik, hogy valóban könnyítés jön, a veszélyhelyzetben meghozott nagyon szigorú szabályok enyhítésével. Az autóiparban és a gépgyártásban már kezdenek is, illetve május 4-től a kézműves- és az építőiparban lesz lehetőség újraindulni" - sorolta az InfoRádióban Molnár Anna Olaszország-szakértő, a Nemzeti Közszolgálati Egyetem docense.

A profi sportolók egyéni edzései is a jövő héttől válnak lehetővé.

Továbbra sem nyitják meg a templomokat - emiatt az olasz püspökök hangosan tiltakoznak, amire már reagált is a kormány: jönne egy miseprotokoll -, de a temetéseket 15 fővel már engedik.

Mindenkit érintő lazítás viszont, hogy

egy tartományon belül a családtagok már látogathatják egymást.

Aztán május 18-tól újabb könnyítések jönnek a kereskedelem, a múzeumok és a könyvtárak területén, de - mint Molnár Anna rámutatott - csak lassacskán.

"Az olaszok mostanra már belefáradtak az otthonlétbe, de az biztos, hogy nagy volt az ijedtség is. Maga vírusterjedés és a halottszám eljutott az emberek tudatáig, akik így betartották a szabályokat. Az eddigi szabályoknak köszönhetően most van egyfajta fellélegzés, hogy talán újraindulhat az élet" - ecsetelte a szakértő.

Gazdaságélénkítő csomag is érkezik, illetve egy "Olaszország elmozdul" jelszavú befektetési program is indul most - úgy, hogy erre az évre már a járvány előtt is stagnálást vetítettek előre.

"Az első negyedévben 6 százalék volt a GDP csökkenése, illetve az ipari termelés is legalább ennyivel csökkent, az egész évre is hasonló tehát a prognózis. Az IMF közben -9 százalékos GDP-vel számol Olaszországban, és vannak -11 százalékos jóslatok is a hitelminősítőktől.

Részben uniós forrásokból szeretnék a befektetésösztönzést elindítani,

de erről folyamatos viták vannak uniós szinten, de talán lesz megegyezés a nagyszabású helyreállítási csomagról" - tette hozzá még Molnár Anna Olaszország-szakértő.

Nyitókép: MTI/EPA-ANSA/Giuseppe Lami