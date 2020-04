Szlovénia máris lazít, Horvátország újra szigorít

A szlovén kormány már keddtől enyhítene az új koronavírus terjedésének megfékezésére hozott korlátozásokon, Horvátországban a húsvéti ünnepek után visszaáll az azt megelőző rend.

Szlovéniában a hivatalos közlés szerint egy nap alatt 7-tel 1212-re emelkedett a koronavírussal igazoltan fertőzöttek száma. Eddig 55-an haltak meg a járványban. A járvány megjelenése óta 34 405 koronavírustesztet végeztek az országban, a diagnosztizált betegek közül 34-et ápolnak intenzív osztályon. Az első fertőzés megjelenése óta 152 beteget nyilvánítottak gyógyultnak.

A szlovén kormány keddi ülésén enyhítene az új típusú koronavírus-járvány lassítására bevezetett néhány korlátozáson.

Ljubljana megfelelő óvintézkedések közepette fokozatosan újraindítaná a gazdaságot. A korábbi bejelentések szerint kinyitnának a gumiszervizek, autómosók, valamint az építőanyagot, háztartási gépeket és egyéb gépeket értékesítő áruházak. Ugyanakkor még két-három hétig érvényben maradnának a szigorú mozgáskorlátozások.

Horvátok

Horvátországban a legfrissebb adatok szerint egy nap alatt 50-nel 1650-re nőtt a regisztrált fertőzöttek száma, 25 halálos áldozata van a járványnak, az elmúlt 24 órában ketten hunytak el. Az első fertőzés megjelenése óta 400 beteget nyilvánítottak gyógyultnak. Jelenleg 34 beteg van súlyos állapotban, lélegeztetőgépen. Eddig 17 790 koronavírustesztet végeztek az országban.

Horvátországban húsvét előtt kinyitottak a termelői piacok, és meghosszabbították a boltot nyitva tartását is. Keddtől a boltok ismét csak reggel 8 és délután 17 óra között tarthatnak nyitva. A válságstáb azt is bejelentette, hogy azt a piacot, amely nem tartja be a szigorú biztonsági előírásokat, bezárják.

Nyitókép: MTI/EPA/Antonio Bat