Szokatlan korlátozást vezetett be a Facebook a WhatsAppon

Minden idők legszigorúbb szabályát hozta a WhatsApp: a Facebook tulajdonában álló üzenetküldő használó ezentúl egy olyan üzenetet, amelyet már öt ember látott korábban, csupán egy ismerősnek küldhetik tovább. Ezzel akarja a cég meggátolni a járvánnyal kapcsolatos információk korlátlan terjesztését – írja a CNN.

A chatszolgáltató fokozatos korlátozza a tömeges üzenetküldés lehetőségét, két évvel ezelőtt még egy felhasználó akár 250 csoportnak is kiküldhetett egyetlen üzenetet, és egy csoportban akár több százan is lehettek. Ezt tavaly lecsökkentette a WhatsApp öt csoportra, most pedig egyetlen felhasználóra. A mostani változtatás azt azonban nem zárja ki, hogy egyesével továbbküldjön egy üzenetet több felhasználónak vagy csoportnak is.

A cég azzal indokolta a lépését az álinformációk terjedésének megakadályozása mellett, hogy a szolgáltatást továbbra is a személyes kapcsolattartás eszközének szánják.

Minden Infostart-cikk a koronavírusról itt olvasható!

Nyitókép: Pixabay