Nem mindennapi teljesítményt követeltek meg a magyar mentesítő járatok

Mint arról az Infostart is több alkalommal beszámolt, a Wizz Air két mentesítő járatot is teljesített nemrég az Egyesült Államokba, hogy hazahozzon magyar és más állampolgárokat. Ezzel kapcsolatban árult el részleteket most a légitársaság az AIRportal.hu kérdéseire válaszul.

A különleges útvonalakat a HA-LVC és HA-LVE lajstromú, alig egy éves Airbus A321neo típusváltozatú gépek teljesítették, mindkettő március 31-én szállt fel Budapestről, majd Keflavíkban technikai megállót hajtottak végre. A HA-LVC lajstromú gép New Yorkba, majd Los Angelesbe repült, a HA-LVE pedig Torontón keresztül Chicagóba és Miamiba, hazafelé pedig ugyanezen megállókkal haladtak – ismertette a Wizz Air.

A válaszokból az is kiderült, hírekkel ellentétben,

az utasok nem fizettek a légitársaságnak,

mivel az amerikai hatóságoktól kizárólag nem kereskedelmi járatra kaptak engedélyt.

Az útvonalak teljesítéséhez gépenként három teljes személyzetre (két pilóta és öt légiutas-kísérő) volt szükség a pihenőidőre vonatkozó előírások miatt.

A feladatra a személyzet soraiból önként jelentkeztek, és közülük a legtapasztaltabb személyzetet választották ki.

A Wizz Air tájékoztatása szerint az utasok nagyon jól bírták a hosszú és fárasztó utazást, pedig a közbenső megállókban, az egy-két órás várakozás alatt nem hagyhatták el a repülőgép fedélzetét. A személyzetnek sem volt különösebb gondja, a védőmaszkok és a fertőtlenítők kiosztása mellett a megszokotthoz képest nem volt plusz feladatuk az utasokkal.

A légitársaság két repülőgépe a mentesítőjáratokon 240 embert szállított Magyarországra,

az A321 neók összesítve 45 224 kilométert és 66 óra 52 percet repültek.

Menekülés Floridából

Közben az Origónak az utasok egyike, egy Magyarországon élő, de az Egyesült Államokban is dolgozó magyar üzletember küldött beszámolót a hazatéréssel kapcsolatos tapasztalatairól.

A férfi, mint az elmúlt években mindig, a vállalkozásával járó feladatok miatt három hónapot Floridában akart tölteni. Február eleji megérkezésekor még nem gondolta, hogy a vírus elől fog menekülni alig másfél hónappal később az Egyesült Államokból. Amikor a miami magyar nagykövetségen jelentkezett, felgyorsultak az események, azonnal döntenie kellett arról, haza akar-e jönni a külügy gépeivel - a válasz igen volt.

Mint írja, a felszállás előtt külön épületben fogadták a kint ragadt magyarokat, mindenkinek szendvicset, vizet, kézfertőtlenítőt adtak, és lehetőség szerint az egyéni kívánságokat is igyekeztek figyelembe venni.

„Az élet hozta válsághelyzetben összeverődött társaság nyugodt körülmények között várhatta az indulást - már amennyire erre lehetőség volt annak tudatában, hogy egy bárhol jelenlévő, láthatatlan, veszélyes vírus megbetegíthet bármelyikünket” – fogalmazott.

Minden utas, a konzulátus kérésének megfelelően ,maszkban és lehetőség szerint védőkesztyűben jelent meg, és az evés-ivás időszakától eltekintve mindenki ebben utazott Budapestre.

Az út rendkívül hosszúnak bizonyult, Miamiból először Chicagóba repültek az ott rekedt magyarokért, majd következett Torontó. Ezután Reykjavík egy közel hatórás úttal, amit egyórás tankolás követett. Végül pedig még 3 óra 50 percbe telt, mire végre Budapesten földet értek.

Aggodalmai ellenére,

renddel és szervezettséggel szembesült

a Liszt Ferenc repülőtéren: egyszerre például 35 ember szállhatott ki a repülőből egy buszba, hogy megtarthassák a biztonságos távolságot. Az érkezési teremben sem volt tumultus, és számtalan rendőr és egyéb segítő volt jelen. A hatóságok tájékoztatást adtak a karantén elrendeléséről és minden szabályról, amit be kell tartaniuk. Megkapta a figyelmeztettető hatósági piros lapot is, amit otthon az ajtajára kifüggesztett.

Végül megjegyezte, a közel 24 órás utazás végén kimerülten, de jó érzéssel feküdt le aludni.

