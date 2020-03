Búvármaszkokat vetnek be a lélegeztetéshez egy belga kórházban

Egy brüsszeli kórházban búvármaszkot alakítottak át úgy, hogy a koronavírusos betegek lélegettetését tudják segíteni vele. A járvány miatt a professzionális kórházi lélegeztetőgépekből hiány van, azért próbálkoznak az újításban.

A sportáruházakban itthon is pár ezer forintért kapható úgynevezett sznorkel búvármaszk az egész arcot befedi, és a fej fölső részénél van a búvárpipa helye, ahol a levegő bejut a maszkba. Erre a kiementre csatlakoztatták az oxigécsövet a kórházban.

Az orvosok azt mondják, a technika bevált, ezért a kórház tömegesen vásárol ilyen maszkokat.

VIDEO: A Brussels hospital developed an emergency ventilator made from a Decathlon snorkelling mask to help mitigate any equipment shortages during the #coronavirus pandemic pic.twitter.com/YN5HoWEiTO