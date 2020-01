Hercegi díj a környezeti problémák megoldásáért

Az Earthshot Díj alapítói szerint "a legtekintélyesebb környezetvédelmi díj a történelemben", és azzal a céllal jött létre, hogy legalább 50 megoldást találjanak a világ legnagyobb környezeti kihívásaira. A következő egy évtizedben évente öt győztes kaphatja meg.

We’re excited to announce #Earthshotprize, a decade of action to repair the earth. Will you help us solve earth’s greatest problems? pic.twitter.com/AjoCjUZKBj