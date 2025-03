Hiba csúszott a Holdra szállásba

"Nem hinnénk, hogy a Hold felszínén a megfelelő pozícióban vagyunk" - mondta el Steve Altemus, a vállalat vezérigazgatója sajtótájékoztatóján. Az Athena leszállóegység helyzetéből fakadó áramfejlesztési problémák miatt a küldetés "nem lesz normális" - fűzte hozzá Altemus, aki arról is beszélt, hogy a leszállóegység lézeres távolságmérőjével voltak gondok.

A földi irányítóközpont már kapott adatokat az Athenától, ezekből következtettek arra, hogy az űreszköz az oldalára dőlt. Altemus közlése szerint a NASA Lunar Reconnaissance Orbiter űrszondája a következő napokban tudja majd megerősíteni az Athena helyzetét.

??3/4: For reference, Athena captured this image sequence over the Moon's south pole region near her intended landing site, Mons Mouton—one of NASA's designated human landing sites for the Artemis campaign. pic.twitter.com/mQx4gbjMw7

A leszállóegység a Hold déli pólusától mintegy 160 kilométerre landolt számos tudományos műszerrel a fedélzetén. A műszerek között van egy talajfúró, amellyel a felszín alatt jeget keresnek, valamint egy szerves és szervetlen vegyületek elemzésére szolgáló MSolo tömegspektrométer és a Grace drón is, amelyet Grace Hopper informatikusról neveztek el.

A hatlábú Athenát február 26-án indították útnak Floridából a SpaceX rakétájával, és kanyargós pályát futott be a Földtől mintegy 400 ezer kilométerre lévő Holdig.

Az Intuitive Machines majdnem pontosan egy évvel ezelőtt hajtotta végre első holdraszállási kísérletét az Odysseus leszállóegységgel. Az űreszköznek a meghibásodott lézeres magasságmérő miatt leszálláskor eltört az egyik lába, és felborult. Vasárnap a Firefly Aerospace Blue Ghost nevű leszállóegysége hajtott végre sikeres holdraszállást a Mare Crisium (Válságok tengere) nevű területen, a Hold Föld felé néző oldalának északkeleti sarkában, egy nagy medencében található vulkáni kráter közelében.

NASA Athena lander has landed on the South Pole of the moon?.#Athenalander will take pictures of the lunar eclipse on March 14. In this mission,@Nokia 4G/LTE cellular network technology? is also being installed for the first time to improve communication facilities on the moon. pic.twitter.com/RBzSQ0d2QR