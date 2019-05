Szakértő: mérföldkő Orbán Viktor és Donald Trump találkozója

A hétfői találkozó mérföldkő a magyar-amerikai kapcsolatok történetében, nagy jelentőséget tulajdoníthatunk neki – mondta az InfoRádiónak a Külügyi és Külgazdasági Intézet vezető kutatója.

Varga Gergely szerint a washingtoni megbeszélés

egy hosszú építkezés fontos állomása, másfél-két év munkája van mögötte, annak a megkoronázása.

Egyben a további együttműködési területek feltérképezése és a vitás kérdésekben az érdekegyeztetés miatt bírt fontos jelentőséggel a magyar külpolitika és az amerikai-magyar kapcsolatok szempontjából.

A szakértő szerint a találkozót már hetekkel, hónapokkal előtte igyekeztek előkészíteni, de fontos politikai üzenete is van, hogy most, az európai parlamenti választás előtt tartották meg.

Az EP-választásokon vannak olyan ügyek, amelyekben az amerikai kormányzat által képviselt álláspont összhangban van a magyar kormány álláspontjával

– tette hozzá.

Varga Gergely szerint a védelmi együttműködés terén lehet várni konkrétabb bejelentést, vagyis azt, hogy a magyarok fegyvert vásárolnak az Egyesült Államoktól. Ezen túl az energetika terén lehet szó új együttműködés kialakításáról, akár a romániai földgáz vásárlásával, akár a horvátországi cseppfolyósított földgáz vásárlásával. Ez javíthatja az ország helyzetét az oroszokkal szembeni tárgyalásokon is – tette hozzá.

Arról is beszélt, hogy az Egyesült Államok részéről bizonyos keretek között legitim az, hogy Magyarország az oroszokkal és Kínával is kereskedik, hiszen minden vitás kérdés ellenére Washington is ezt teszi. Azonban sok európai országra, így Magyarországra is komoly amerikai nyomás nehezedik, hogy főleg stratégiai területeken, mint az energetika vagy az új infokommunikációs technológiák, a nyugati beruházásokat válasszák, és ne növeljék függésüket – fejtette ki.

