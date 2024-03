Borzalmas veszteségek árán nyomulnak előre az oroszok, de az ukránok vannak bajban

„Érezzük az oroszok fölényét. Több emberük, páncélosuk van, és a tüzérségük is erősebb. Apránként haladnak előre, mi pedig nem tehetünk mást, mint vagy visszavonulunk, vagy mind egy szálig itt veszünk. Fegyverek nélkül nem tudunk ellenállni. Ez nem olyan háború, amit karddal is meg lehet vívni.” Így összegezte a kelet-ukrajnai Avgyijivka körüli helyzetet az ukrán hadsereg egyik tisztje a CNN-nek. Az amerikai hírtelevízió legújabb, helyszíni beszámolója szerint, egyre nagyobb az elkeseredés az ukránok között.

Ennek az egyik oka az, hogy még mindig nem kapták meg Nyugatról a kért lőszer- és fegyverutánpótlást. A másik viszont az, hogy a katonai vezetők gyakran nem állnak a helyzet magaslatán. A különleges erők egyik katonája úgy nyilatkozott, hogy igazából nem az orosz támadás lendülete az aggasztó, hanem az a felkészületlenség, ami az ukrán oldalon tapasztalható. A nevének elhallgatását kérő tiszt azon kesergett, hogy amíg nem tudnak rendezetten visszavonulni, előre kiépített és jól megerősített védelmi állásokba, addig esélyük sincs az oroszok megállítására. "Egyre csak hátrálunk, hátrálunk. Így nem tudjuk felvenni velük a harcot" – tette hozzá.

Ráadásul az amerikai hírcsatorna azt is biztosra veszi, hogy

az elmúlt hetek harcaiban az ukránok rengeteg embert veszíthettek.

Bár Volodimir Zelenszkij elnök pár napja még azt közölte, hogy a háború kitörése óta összesen 31 ezer ukrán katona esett el, a CNN ezt erősen kozmetikázott adatnak tartja. Egy frontközeli hadikórházban az amerikai újságíróknak lehetőségük volt megnézni azokat a bejegyzéseket, amelyek az elmúlt napokban érkezett sebesültekről szóltak. Csak február 20-ig naponta több száz katona érkezett a segélyhelyre.

De az oroszok is borzalmas árat fizetnek a sikereikért. A brit titkosszolgálat legutóbbi összesítése szerint februárban kiugróan magasak voltak az emberveszteségeik. Míg egy évvel ezelőtt naponta 770 katona esett el, az idén februárban 983-an haltak meg nap mint nap.

Graph shows the average number of daily Russian personnel losses in the war in Ukraine, from March 2022 to February 2024. pic.twitter.com/HjAW7soEuj — Ministry of Defence ?? (@DefenceHQ) March 3, 2024

Ennek ellenére az orosz tábornokok továbbra is erőltetik az iszonyatos veszteségekkel járó, tömeges támadásokat. Jó néhány videó kering a közösségi médiában, amelyeken néha egész szakasznyi (kb. 30 ember) katonát ölnek meg egyetlen összecsapásban a védekező ukránok. De Moszkva mindenképpen sikert akar elérni, ha mást nem, akkor legalább azt, hogy a Donbasz mindkét megyéje, Luhanszk és Donyeck teljes területét ellenőrizhessék.

Miközben a keleti fronton lassú, felőrlő háborút folytatnak,

az oroszok igyekeznek az ukrán hátország morálját is megtörni.

Ugyancsak a brit hírszerzés számolt be arról, hogy az elmúlt napokban ismét az úgynevezett kritikus infrastruktúrát támadták. A víz-, az áram-, a gáz- és távhőellátás rombolásával a civil lakosság kitartását akarják felmorzsolni, és abban bíznak, hogy a polgárok szenvedései előbb-utóbb a megadás irányába kényszerítik a politikai vezetést.

Londoni vélemény szerint azonban az oroszok próbálkozásai nem sok eredményt hoztak. Miután tavaly télen egyszer már hadjáratot indítottak az ukrán közművek ellen, Kijev sürgősen decentralizálni kezdte ezeket a rendszereket. Ennek eredményeként az orosz légicsapások ugyan változatlanul jelentős károkat okoznak, de a hatásuk messze nem olyan súlyos, mint egy évvel ezelőtt volt.

Latest Defence Intelligence update on the situation in Ukraine – 04 March 2024.



Find out more about Defence Intelligence's use of language: https://t.co/JA3Q89aXTg #StandWithUkraine ?? pic.twitter.com/qitjkCirTA — Ministry of Defence ?? (@DefenceHQ) March 4, 2024

Persze az ukránok sem tétlenkednek, és ha már az Avgyijivka körüli frontszakaszon nem is tudják megállítani az orosz gőzhengert, máshol igyekeznek fájdalmas csapásokat mérni a támadókra. Mégpedig a Krím-félszigetet, illetve azt az orosz hátországgal összekötő hídat veszik újból és újból célba. Hétfőre virradóra az oroszok már másodszor voltak kénytelenek lezárni az átkelőhelyet a forgalom elől. Hivatalosan nem adtak magyarázatot, csupán azt közölték, hogy a hídon tartózkodók őrizzék meg a nyugalmukat és kövessék a közlekedési hatóság munkatársainak utasításait – adta hírül a Newsweek. Az amerikai hírmagazin azt gyanítja, hogy az ukránok újabb támadást hajthattak végre. Korábban már többször is volt ilyenre példa, és a dróncsapások miatt többször is hetekre szünetelt a közlekedés a hídon.

Pedig ez az összeköttetés létfontosságú a Krím-félsziget, különösen az ott állomásozó orosz csapatok ellátása szempontjából.

Az ukránok szemében ugyanakkor a híd maga az orosz megszállás jelképe. Nem véletlen, hogy Volodimir Zelenszkij január végén az aspeni biztonsági fórumon közölte: a Kercsi-szoros felett átvezető hidat Ukrajna katonai célpontnak tekinti.